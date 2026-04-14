Arbeitgeberverband lobt geplante Einsparungen im Gesundheitssystem

Rainer Dulger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der Arbeitgebervereinigung BDA, Rainer Dulger, hat die von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekÃ¼ndigten Reformen zur Verbesserung der Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherungen gelobt.



"Es ist ein wichtiges Signal, dass Bundesgesundheitsministerin Nina Warken einen GroÃŸteil der VorschlÃ¤ge der Finanzkommission Gesundheit umsetzen will", sagte Dulger zu "T-Online" am Dienstag.



Entscheidend sei, bei den stark steigenden Ausgaben der Krankenkassen anzusetzen - nur so lieÃŸen sich weitere BeitragserhÃ¶hungen verhindern. "Positiv ist, dass die Bundesregierung dabei Tempo machen will", so Dulger weiter. "Jetzt braucht es den Mut, das angekÃ¼ndigte Einsparpotenzial des Reformpakets von 20 Milliarden Euro auch vollstÃ¤ndig umzusetzen. Dann kÃ¶nnten die KrankenkassenbeitrÃ¤ge sogar sinken."

