Finanzen

Arbeitgeberverband lobt geplante Einsparungen im Gesundheitssystem

  • dts - 14. April 2026, 17:09 Uhr
Bild vergrößern: Arbeitgeberverband lobt geplante Einsparungen im Gesundheitssystem
Rainer Dulger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der Arbeitgebervereinigung BDA, Rainer Dulger, hat die von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekÃ¼ndigten Reformen zur Verbesserung der Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherungen gelobt.

"Es ist ein wichtiges Signal, dass Bundesgesundheitsministerin Nina Warken einen GroÃŸteil der VorschlÃ¤ge der Finanzkommission Gesundheit umsetzen will", sagte Dulger zu "T-Online" am Dienstag.

Entscheidend sei, bei den stark steigenden Ausgaben der Krankenkassen anzusetzen - nur so lieÃŸen sich weitere BeitragserhÃ¶hungen verhindern. "Positiv ist, dass die Bundesregierung dabei Tempo machen will", so Dulger weiter. "Jetzt braucht es den Mut, das angekÃ¼ndigte Einsparpotenzial des Reformpakets von 20 Milliarden Euro auch vollstÃ¤ndig umzusetzen. Dann kÃ¶nnten die KrankenkassenbeitrÃ¤ge sogar sinken."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Klingbeil will schnell Entlastungen umsetzen
    Klingbeil will schnell Entlastungen umsetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) erwartet, dass der Bundestag seinen Gesetzentwurf fÃ¼r die Energiesteuersenkung zÃ¼gig beschlieÃŸt und

    Mehr
    BDA spricht sich gegen steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie aus
    BDA spricht sich gegen steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA), Steffen Kampeter, hat die von der Bundesregierung vorgeschlagene steuerfreie

    Mehr
    DAK kritisiert Warkens Gesundheitsreform als ungerecht
    DAK kritisiert Warkens Gesundheitsreform als ungerecht

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandschef der gesetzlichen Krankenversicherung DAK-Gesundheit, Andreas Storm, hat die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken

    Mehr
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Filmstars wenden sich in offenem Brief gegen Warner-Bros.-Ãœbernahme durch Paramount
    Filmstars wenden sich in offenem Brief gegen Warner-Bros.-Ãœbernahme durch Paramount
    Mord an GroÃŸmutter: Lebenslange Haft fÃ¼r 24-JÃ¤hrigen in MÃ¼nchen
    Mord an GroÃŸmutter: Lebenslange Haft fÃ¼r 24-JÃ¤hrigen in MÃ¼nchen
    "Historische Chance": Rubio empfÃ¤ngt Vertreter Israels und des Libanon in Washington
    Lange Haftstrafen fÃ¼r Goldhelm-Diebstahl aus Museum in Niederlanden gefordert
    Lange Haftstrafen fÃ¼r Goldhelm-Diebstahl aus Museum in Niederlanden gefordert
    Korruptionsverdacht: Ermittler dÃ¼rfen ElysÃ©e-Palast nicht durchsuchen
    Korruptionsverdacht: Ermittler dÃ¼rfen ElysÃ©e-Palast nicht durchsuchen
    MÃ¤rkte rechnen mit Kriegsende in Nahost - Ã–lpreis sinkt
    MÃ¤rkte rechnen mit Kriegsende in Nahost - Ã–lpreis sinkt
    Frau betÃ¤ubt und Vergewaltigung gefilmt: Lange Haftstrafe fÃ¼r Mann in MÃ¼nchen
    Frau betÃ¤ubt und Vergewaltigung gefilmt: Lange Haftstrafe fÃ¼r Mann in MÃ¼nchen

    Top Meldungen

    IWF senkt Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland und Weltwirtschaft
    IWF senkt Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland und Weltwirtschaft

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) hat seine Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland erneut leicht abgesenkt. FÃ¼r 2026 gehen die Experten

    Mehr
    Iran-Krieg: IWF sagt DÃ¤mpfer fÃ¼r deutsche und Weltwirtschaft voraus
    Iran-Krieg: IWF sagt DÃ¤mpfer fÃ¼r deutsche und Weltwirtschaft voraus

    SchwÃ¤cheres Wachstum, hÃ¶here Inflation: Wegen des Iran-Kriegs und des Energiepreisschocks rechnet der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) im laufenden Jahr mit einem

    Mehr
    GKV-Spitzenverband lehnt Reduzierung von Krankenkassen ab
    GKV-Spitzenverband lehnt Reduzierung von Krankenkassen ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Forderung von CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann, die Zahl der gesetzlichen Krankenversicherungen drastisch zusammenzustreichen, sorgt in

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts