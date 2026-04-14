Finanzen

Dobrindt plant 3,5 Milliarden Mehrkosten fÃ¼r Beamte pro Jahr

  • dts - 14. April 2026, 22:46 Uhr
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Alexander Dobrindt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu einer angemessenen Bezahlung von Beamten umzusetzen, schlÃ¤gt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) eine neue Besoldungsstruktur vor. Das berichtet der "Spiegel".

Demnach wÃ¼rde der Gesetzentwurf zur Beamtenbesoldung den Haushalt zusÃ¤tzlich belasten. Allein in diesem und im nÃ¤chsten Jahr soll die Reform zu Mehrkosten von insgesamt 6,912 Milliarden Euro fÃ¼hren - so die Hochrechnung des Innenministeriums im Entwurf, Ã¼ber den der "Spiegel" berichtet. In den Folgejahren dÃ¼rften sich die Kosten eher noch erhÃ¶hen. Hinzu kommen weitere 707 Millionen Euro rÃ¼ckwirkend fÃ¼r 2025.

Dobrindts Fachleute begrÃ¼nden den Schritt zum einen mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Karlsruher Richter hatten im Herbst beschlossen, dass die Besoldung zahlreicher Beamten des Landes Berlin Ã¼ber Jahre verfassungswidrig gewesen sei. Die Entscheidung, so heiÃŸt es nun im Gesetzentwurf des Innenministeriums, habe "mittelbar auch Wirkung auf den Bund" und sei "bei der Anpassung der BezÃ¼ge zu berÃ¼cksichtigen". ZusÃ¤tzlich begrÃ¼ndet das Innenministerium die jÃ¤hrlich rund 3,5 Milliarden Euro Zusatzkosten mit der angespannten Sicherheitslage.

Die Bundesrepublik stehe "vor historischen gesamtstaatlichen Herausforderungen", heiÃŸt es in dem Gesetzentwurf. "Eine multiple Bedrohungslage der Sicherheit Deutschlands verlangt sowohl verstÃ¤rkten Schutz gegen Angriffe von auÃŸen als auch eine StÃ¤rkung der Inneren Sicherheit." In dieser Lage sei es wichtig, "Ã¼ber einen leistungsfÃ¤higen, effizienten Ã¶ffentlichen Dienst zu verfÃ¼gen". Auch der demografische Wandel sowie der Wettbewerb um FachkrÃ¤fte erfordere es, "die finanzielle AttraktivitÃ¤t der Bundesverwaltung zu verbessern".

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