Lange Haftstrafen fÃ¼r Goldhelm-Diebstahl aus Museum in Niederlanden gefordert

Der 2500 Jahre alte Helm von Cotofenesti

Nach dem Diebstahl eines antiken Goldhelms aus einem Museum in den Niederlanden hat die Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen fÃ¼r die drei mutmaÃŸlichen Diebe gefordert.

Nach dem Diebstahl eines antiken Goldhelms aus einem Museum in den Niederlanden hat die Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen fÃ¼r die drei mutmaÃŸlichen Diebe gefordert. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, handelte sie mit zwei Angeklagten im Alter von 21 und 37 Jahren eine Vereinbarung aus, um eine RÃ¼ckgabe der KunstschÃ¤tze zu erreichen. FÃ¼r diese beiden MÃ¤nner beantragte sie nun Haftstrafen von 44 Monaten. Ein 35-JÃ¤hriger, der die Vereinbarung ablehnte, soll fÃ¼r 66 Monate ins GefÃ¤ngnis.



Im Januar 2025 waren Diebe ins Drents Museum in Assen im Norden der Niederlande eingedrungen. Sie sprengten die TÃ¼r des Museums auf und zertrÃ¼mmerten die Vitrinen, in denen wÃ¤hrend einer Sonderausstellung Ã¼ber das Volk der Daker der 2500 Jahre alte Helm von Cotofenesti und andere Leihgaben aus einem Museum in der rumÃ¤nischen Hauptstadt Bukarest ausgestellt waren. Die Diebe stahlen neben dem goldenen Helm auch drei goldene Armreife.



Der Diebstahl sorgte vor allem in RumÃ¤nien fÃ¼r groÃŸe EmpÃ¶rung. Die niederlÃ¤ndische Regierung legte bereits 5,7 Millionen Euro fÃ¼r eine mÃ¶gliche EntschÃ¤digungszahlung zurÃ¼ck. Nach dem Deal der Staatsanwaltschaft mit den zwei Angeklagten tauchten der Helm und zwei der drei Armreife aber wieder auf. Sie wurden vor gut zehn Tagen in dem Museum in Assen der Ã–ffentlichkeit prÃ¤sentiert.



Die Verhandlungen mit den zwei Angeklagten seien "lang, intensiv und komplex" gewesen, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Sie hat die VerdÃ¤chtigen nach eigenen Angaben durch zahlreiche Beweise wie Aufnahmen von Ãœberwachungskameras sowie DNA-Spuren an Glas- und Goldsplittern eindeutig Ã¼berfÃ¼hrt. Von dem dritten Armreif fehlt aber weiterhin jede Spur. Eine RÃ¼ckgabe durch die mutmaÃŸlichen Diebe ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft in diesem Fall nicht mÃ¶glich.