Korruptionsverdacht: Ermittler dÃ¼rfen ElysÃ©e-Palast nicht durchsuchen

Im Zuge von Ermittlungen zu mÃ¶glicher Korruption bei der Vergabe Ã¶ffentlicher AuftrÃ¤ge fÃ¼r Festakte haben Fahnder am Dienstag den Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron aufgesucht - ohne jedoch hineingelassen zu werden. "Der Zugang zu den BÃ¼ros des ElysÃ©es wurde nicht gestattet", teilte die Finanzstaatsanwaltschaft am Dienstag mit. Dies sei damit begrÃ¼ndet worden, dass die RÃ¤ume des PrÃ¤sidialamtes nach der franzÃ¶sischen Verfassung geschÃ¼tzt seien.Â
Der ElysÃ©e bestÃ¤tigte seinerseits, dass die Ermittler am Morgen vorgesprochen hÃ¤tten. Ihnen seien Unterlagen von Mitarbeitern des PrÃ¤sidialamtes ausgehÃ¤ndigt worden. Diese Dokumente hÃ¤tten jedoch nichts mit der TÃ¤tigkeit des PrÃ¤sidenten zu tun.Â Das EnthÃ¼llungsblatt "Le Canard EnchaÃ®nÃ©" hatte zuvor Ã¼ber eine Durchsuchung im ElysÃ©e-Palast berichtet, was mit dem Fall befasste Kreise der Nachrichtenagentur AFP zunÃ¤chst bestÃ¤tigt hatten.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden am Dienstag hingegen andere Orte durchsucht, unter anderem Privatwohnungen. Anlass dafÃ¼r sei der Verdacht auf BegÃ¼nstigung und Korruption bei der Vergabe Ã¶ffentlicher AuftrÃ¤ge, erklÃ¤rte Finanzstaatsanwalt Pascal Prache. Diese umfassten die Festakte zur Aufnahme berÃ¼hmter PersÃ¶nlichkeiten in die staatliche Pariser Ruhmeshalle PanthÃ©on.Â
Nach Informationen von "Le Canard EnchaÃ®nÃ©" wurden diese Festakte seit gut zwei Jahrzehnten von einer einzigen Eventfirma namens Shortcut Events organisiert.Â Diese habe dafÃ¼r jeweils etwa zwei Millionen Euro in Rechnung gestellt.Â Auch der internationale Festakt zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie und weitere GroÃŸveranstaltungen wurden demnach von dem Unternehmen organisiert.Â
Die Finanzstaatsanwaltschaft ermittelt seit Dezember 2023 in dieser Angelegenheit. Die verdÃ¤chtige Auftragsvergabe reicht bis in die Amtszeit von Macrons VorgÃ¤ngern zurÃ¼ck, unter ihnen FranÃ§ois Hollande und Nicolas Sarkozy.
Das Pantheon ist eine ehemalige Kirche, die wÃ¤hrend der FranzÃ¶sischen Revolution in eine nationale Ruhmeshalle umgewidmet wurde. Sie ist laut Inschrift auf der Fassade den "GroÃŸen MÃ¤nnern" gewidmet. Die Wissenschaftlerin Marie Curie und die WiderstandskÃ¤mpferinnen GeneviÃ¨ve de Gaulle-AnthoniozÂ und Germaine Tillion waren die ersten Frauen, die aufgrund ihrer Verdienste ins Pantheon aufgenommen wurden.
Macron hatte in seiner Amtszeit neben anderen die Frauenrechtlerin Simone Veil, die in den USA geborene SÃ¤ngerin Josephine Baker und den Politiker Robert Badinter ins Pantheon aufnehmen lassen.Â
Brennpunkte
Korruptionsverdacht: Ermittler dÃ¼rfen ElysÃ©e-Palast nicht durchsuchen
- AFP - 14. April 2026, 17:34 Uhr
Wegen des Verdachts auf die irregulÃ¤re Vergabe Ã¶ffentlicher AuftrÃ¤ge fÃ¼r Festakte haben Ermittler am Dienstag den Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron aufgesucht - ohne jedoch hineingelassen zu werden.
Im Zuge von Ermittlungen zu mÃ¶glicher Korruption bei der Vergabe Ã¶ffentlicher AuftrÃ¤ge fÃ¼r Festakte haben Fahnder am Dienstag den Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron aufgesucht - ohne jedoch hineingelassen zu werden. "Der Zugang zu den BÃ¼ros des ElysÃ©es wurde nicht gestattet", teilte die Finanzstaatsanwaltschaft am Dienstag mit. Dies sei damit begrÃ¼ndet worden, dass die RÃ¤ume des PrÃ¤sidialamtes nach der franzÃ¶sischen Verfassung geschÃ¼tzt seien.Â
Weitere Meldungen
Wegen der Ermordung seiner GroÃŸmutter hat das Landgericht MÃ¼nchen I einen 24-JÃ¤hrigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Schwurgericht wertete die Tat am Dienstag alsMehr
Nach dem Diebstahl eines antiken Goldhelms aus einem Museum in den Niederlanden hat die Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen fÃ¼r die drei mutmaÃŸlichen Diebe gefordert. Wie dieMehr
Ein 28-JÃ¤hriger, der in Bayern eine Frau mit Narkosemitteln betÃ¤ubte und sich anschlieÃŸend bei Vergewaltigungen filmte, ist zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. DasMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA), Steffen Kampeter, hat die von der Bundesregierung vorgeschlagene steuerfreieMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandschef der gesetzlichen Krankenversicherung DAK-Gesundheit, Andreas Storm, hat die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina WarkenMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) hat seine Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland erneut leicht abgesenkt. FÃ¼r 2026 gehen die ExpertenMehr