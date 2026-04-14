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Korruptionsverdacht: Ermittler dÃ¼rfen ElysÃ©e-Palast nicht durchsuchen

  • AFP - 14. April 2026, 17:34 Uhr
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ElysÃ©e
Bild: AFP

Wegen des Verdachts auf die irregulÃ¤re Vergabe Ã¶ffentlicher AuftrÃ¤ge fÃ¼r Festakte haben Ermittler am Dienstag den Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron aufgesucht - ohne jedoch hineingelassen zu werden.

Im Zuge von Ermittlungen zu mÃ¶glicher Korruption bei der Vergabe Ã¶ffentlicher AuftrÃ¤ge fÃ¼r Festakte haben Fahnder am Dienstag den Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron aufgesucht - ohne jedoch hineingelassen zu werden. "Der Zugang zu den BÃ¼ros des ElysÃ©es wurde nicht gestattet", teilte die Finanzstaatsanwaltschaft am Dienstag mit. Dies sei damit begrÃ¼ndet worden, dass die RÃ¤ume des PrÃ¤sidialamtes nach der franzÃ¶sischen Verfassung geschÃ¼tzt seien.Â 

Der ElysÃ©e bestÃ¤tigte seinerseits, dass die Ermittler am Morgen vorgesprochen hÃ¤tten. Ihnen seien Unterlagen von Mitarbeitern des PrÃ¤sidialamtes ausgehÃ¤ndigt worden. Diese Dokumente hÃ¤tten jedoch nichts mit der TÃ¤tigkeit des PrÃ¤sidenten zu tun.Â Das EnthÃ¼llungsblatt "Le Canard EnchaÃ®nÃ©" hatte zuvor Ã¼ber eine Durchsuchung im ElysÃ©e-Palast berichtet, was mit dem Fall befasste Kreise der Nachrichtenagentur AFP zunÃ¤chst bestÃ¤tigt hatten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden am Dienstag hingegen andere Orte durchsucht, unter anderem Privatwohnungen. Anlass dafÃ¼r sei der Verdacht auf BegÃ¼nstigung und Korruption bei der Vergabe Ã¶ffentlicher AuftrÃ¤ge, erklÃ¤rte Finanzstaatsanwalt Pascal Prache. Diese umfassten die Festakte zur Aufnahme berÃ¼hmter PersÃ¶nlichkeiten in die staatliche Pariser Ruhmeshalle PanthÃ©on.Â 

Nach Informationen von "Le Canard EnchaÃ®nÃ©" wurden diese Festakte seit gut zwei Jahrzehnten von einer einzigen Eventfirma namens Shortcut Events organisiert.Â Diese habe dafÃ¼r jeweils etwa zwei Millionen Euro in Rechnung gestellt.Â Auch der internationale Festakt zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie und weitere GroÃŸveranstaltungen wurden demnach von dem Unternehmen organisiert.Â 

Die Finanzstaatsanwaltschaft ermittelt seit Dezember 2023 in dieser Angelegenheit. Die verdÃ¤chtige Auftragsvergabe reicht bis in die Amtszeit von Macrons VorgÃ¤ngern zurÃ¼ck, unter ihnen FranÃ§ois Hollande und Nicolas Sarkozy.

Das Pantheon ist eine ehemalige Kirche, die wÃ¤hrend der FranzÃ¶sischen Revolution in eine nationale Ruhmeshalle umgewidmet wurde. Sie ist laut Inschrift auf der Fassade den "GroÃŸen MÃ¤nnern" gewidmet. Die Wissenschaftlerin Marie Curie und die WiderstandskÃ¤mpferinnen GeneviÃ¨ve de Gaulle-AnthoniozÂ und Germaine Tillion waren die ersten Frauen, die aufgrund ihrer Verdienste ins Pantheon aufgenommen wurden.

Macron hatte in seiner Amtszeit neben anderen die Frauenrechtlerin Simone Veil, die in den USA geborene SÃ¤ngerin Josephine Baker und den Politiker Robert Badinter ins Pantheon aufnehmen lassen.Â 

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