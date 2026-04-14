Iran-Krieg: IWF sagt DÃ¤mpfer fÃ¼r deutsche und Weltwirtschaft voraus

IWF-Chefin Georgieva

SchwÃ¤cheres Wachstum, hÃ¶here Inflation: Wegen des Iran-Kriegs rechnet der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) im laufenden Jahr mit einem KonjunkturdÃ¤mpfer. Der IWF beziffert das weltweite Wachstum nur noch auf 3,1 Prozent.

SchwÃ¤cheres Wachstum, hÃ¶here Inflation: Wegen des Iran-Kriegs und des Energiepreisschocks rechnet der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) im laufenden Jahr mit einem KonjunkturdÃ¤mpfer. Der IWF beziffert das weltweite Wachstum nach Angaben vom Dienstag nur noch auf 3,1 Prozent, 0,2 Prozentpunkte weniger als im Januar vorhergesagt. FÃ¼r Deutschland sagt der WÃ¤hrungsfonds sogar nur noch ein Plus von 0,8 Prozent voraus, eine Verschlechterung um 0,3 Prozentpunkte.Â Das ist bereits das beste Szenario.



Deutschland liegt laut der IWF-Prognose unter dem Schnitt der Euro-LÃ¤nder, deren Wirtschaftsleistung um 1,1 Prozent wachsen soll. Die USA bekommen die Folgen des Iran-Kriegs demnach vergleichsweise wenig zu spÃ¼ren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der grÃ¶ÃŸten Volkswirtschaft der Welt soll um 2,3 Prozent wachsen, 0,1 Prozentpunkte weniger als bisher angenommen.Â



"Ohne den Krieg hÃ¤tten wir das globale Wachstum auf 3,4 Prozent nach oben revidiert", sagte IWF-ChefÃ¶konom Pierre-Olivier Gourinchas der Nachrichtenagentur AFP. Die Korrektur nach unten spiegele "weitgehend die durch den Konflikt verursachten StÃ¶rungen wider", heiÃŸt es in dem Weltwirtschaftsausblick, der wÃ¤hrend der FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank verÃ¶ffentlicht wurde.



Dazu zÃ¤hlen massiv gestiegene Preise fÃ¼r Ã–l, Gas und DÃ¼ngemittel, KriegsschÃ¤den an der Infrastruktur im Nahen Osten und ein Vertrauensverlust an den WeltmÃ¤rkten, wie IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Donnerstag in einer Rede ausgefÃ¼hrt hatte. Der IWF mache sich "sehr groÃŸe Sorgen, dass sich daraus eine schwere Energiekrise entwickeln kÃ¶nnte", sagte ChefÃ¶konom Gourinchas.Â



Sollte der Krieg wiederaufflammen, kÃ¶nnte die Weltwirtschaft deutlich stÃ¤rker in Mitleidenschaft gezogen werden, warnte der IWF. Sollte es zu "grÃ¶ÃŸeren SchÃ¤den an der Energieinfrastruktur in der Konfliktregion" kommen, wÃ¤ren laut IWF sogar nur 2,0 Prozent Wachstum mÃ¶glich. Die USA und der Iran hatten gedroht, Kraftwerke und andere Energie-Infrastruktur im Nahen Osten anzugreifen.



Der Krieg heizt zudem die Inflation an: Die Verbraucherpreise dÃ¼rften laut IWF in diesem Jahr im gÃ¼nstigsten Szenario um 4,4 Prozent im weltweiten Schnitt steigen. Im ungÃ¼nstigsten Fall wÃ¤re demnach sogar eine Rate von mehr als 6,0 Prozent denkbar.



Der laufende Monat April kÃ¶nnte laut dem Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, fÃ¼r die EnergiemÃ¤rkte und die Weltwirtschaft noch schwieriger werden als der MÃ¤rz. WÃ¤hrend im MÃ¤rz noch Lieferungen aus der Region eingetroffen seien, die "lange vor Beginn der Krise verladen wurden", sei im April "nichts verladen worden", hatte Birol am Montag (Ortszeit) in Washington gesagt. "Kein Land ist gegen dieses Problem immun", sagte er zur Energiesicherheit. "Je lÃ¤nger die Unterbrechung anhÃ¤lt, desto gravierender wird das Problem."



Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist die StraÃŸe von Hormus, durch die rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, durch das iranische MilitÃ¤r de facto gesperrt. Zudem beschoss der Iran Ã–lanlagen in mehreren LÃ¤ndern der Golfregion sowie Ã–ltanker.Â Diese Entwicklungen lieÃŸen weltweit die Ã–l- und Gaspreise in die HÃ¶he schnellen.



Neue GesprÃ¤che zwischen den USA und dem Iran waren am Wochenende vorerst im Sande verlaufen. US-PrÃ¤sident Donald Trump kÃ¼ndigte daraufhin eine Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus an, die am Montagnachmittag in Kraft trat.



Der Chef des franzÃ¶sischen Energieriesen TotalEnergies, Patrick PouyannÃ©, sagte, eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus sei in jedem Fall vorzuziehen. Das gelte selbst mit einer Maut, wie sie der Iran anstrebt. Er warnte zudem, dass "wenn dieser Krieg und diese Blockade lÃ¤nger als drei Monate andauern, wir mit ernsthaften Versorgungsproblemen konfrontiert sein werden", insbesondere bei Flugbenzin und Diesel.