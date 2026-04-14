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Frau betÃ¤ubt und Vergewaltigung gefilmt: Lange Haftstrafe fÃ¼r Mann in MÃ¼nchen

  • AFP - 14. April 2026, 17:05 Uhr
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Hand einer Figur mit Waage
Bild: AFP

Ein 28-JÃ¤hriger, der eine Frau mit Narkosemitteln betÃ¤ubte und sich bei Vergewaltigungen filmte, ist zu elf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht MÃ¼nchen I sprach ihn unter anderem des versuchten Mordes schuldig.

Ein 28-JÃ¤hriger, der in Bayern eine Frau mit Narkosemitteln betÃ¤ubte und sich anschlieÃŸend bei Vergewaltigungen filmte, ist zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht MÃ¼nchen I verhÃ¤ngte gegen den Angeklagten am Dienstag unter anderem wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Vergewaltigung eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und drei Monaten, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Nach Vollstreckung der Strafe soll zudem geprÃ¼ft werden, ob die Voraussetzungen fÃ¼r eine Sicherungsverwahrung vorliegen. Nach den Worten des Vorsitzenden Richters Markus Koppenleitner beging der Angeklagte menschen- und frauenverachtende Straftaten von einem geradezu monstrÃ¶sen AusmaÃŸ. Er sei skrupellos, planvoll und mit groÃŸer krimineller Energie vorgegangen.

Nach der Beweisaufnahme des Gerichts hatte der Angeklagte eine junge Frau, mit der er eine Beziehung fÃ¼hrte, in insgesamt sieben FÃ¤llen mit einer Kombination von drei Narkosemitteln betÃ¤ubt und die bewusstlose Frau dann teils Ã¼ber drei Stunden vergewaltigt. Der Mann filmte seine Taten und speicherte die Videos auf seiner Festplatte. Ein Foto einer Tat stellte er in einen Telegram-Chat, wo er sich laut Gericht schon seit 2020 bewegte und Kontakt zu MÃ¤nnern hatte, denen vergleichbare Taten vorgeworfen werden.

Das Schwurgericht wertete zahlreiche Chats aus, in denen der Angeklagte sich mit anderen Ã¼ber die Taten austauschte. Koppenleitner zufolge wurden bewusstlose Frauen auf entmenschlichende Weise in diesen Chats als "tote Schweine" und Vergewaltigungen als "Autofahrten" bezeichnet. Das Gericht stÃ¼tzte seine Ãœberzeugung aber vor allem auf die von dem Angeklagten hergestellten Videos.

Der Angeklagte hatte die Sexualdelikte eingerÃ¤umt, aber einen TÃ¶tungsvorsatz bestritten. Nach Auffassung des Gerichts handelte der 28-JÃ¤hrige hingegen in zwei FÃ¤llen mit TÃ¶tungsvorsatz und unternahm nichts, um das Leben der Frau zu retten. Letztlich sei es Zufall gewesen, dass das mit drei Narkosemitteln betÃ¤ubte Opfer, dessen Atmung bereits mehrfach ausgesetzt hatte, Ã¼berlebte.

Rechtlich stufte das Gericht daher zwei Taten als versuchten Mord und unter anderem sechs FÃ¤lle als besonders schwere Vergewaltigung ein. Die Richter sahen die Mordmerkmale der HeimtÃ¼cke, der Befriedigung des Geschlechtstriebs und der ErmÃ¶glichungsabsicht als erfÃ¼llt an.

Zugunsten des nicht vorbestraften Angeklagten wurde neben seinem GestÃ¤ndnis die Zahlung von 20.000 Euro an die Frau im Rahmen eines TÃ¤ter-Opfer-Ausgleichs gewertet. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig. Dagegen kann Revision am Bundesgerichtshof eingelegt werden.

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