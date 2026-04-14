Urteil: IdentitÃ¤rer Rechtsanwalt darf nicht in Bundeswehr dienen

Darstellung der Justitia

Ein Rechtsanwalt mit NÃ¤he zur rechtsextremen sogenannten IdentitÃ¤ren Bewegung darf laut einem Urteil nicht in der Bundeswehr dienen. Das Ansehen der Bundeswehr wÃ¤re dadurch ernsthaft gefÃ¤hrdet, teilte das Verwaltungsgericht Berlin mit.

Ein Rechtsanwalt mit NÃ¤he zur rechtsextremen sogenannten IdentitÃ¤ren Bewegung darf laut einem Urteil nicht in der Bundeswehr dienen. Das Ansehen der Bundeswehr wÃ¤re dadurch ernsthaft gefÃ¤hrdet, teilte das Verwaltungsgericht Berlin am Dienstag mit. Es werde von allen Soldaten jeden Rangs erwartet, dass sie aktiv fÃ¼r die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Diese Erwartung habe der KlÃ¤ger enttÃ¤uscht. (Az.: VG 36 K 232/24)



2015 hatte dieser sich dazu bereit erklÃ¤rt, sich zu Dienstleistungen fÃ¼r die Bundeswehr heranziehen zu lassen. Acht Jahre spÃ¤ter erfuhr die Bundeswehr, dass er 2017 an verschiedenen Veranstaltungen der IdentitÃ¤ren Bewegung teilgenommen hatte. Daraufhin wurde er nicht mehr zum Dienst herangezogen. Dies geschah zu Recht, wie das Gericht nun entschied.



Die IdentitÃ¤re Bewegung war bereits 2016 als rechtsextremer Verdachtsfall vom Bundesverfassungsschutz beobachtet worden. Da er an den Veranstaltungen teilnahm und in den sozialen Netzwerken darÃ¼ber berichtete, habe er sich Ã¶ffentlich mit ihren Zielen solidarisiert. Die Zweifel an seiner Verfassungstreue habe er vor Gericht nicht ausrÃ¤umen kÃ¶nnen.