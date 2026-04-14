Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und die Ukraine wollen kÃ¼nftig digitale Gefechtsdaten zur Entwicklung neuer Waffensysteme untereinander teilen. Eine entsprechende AbsichtserklÃ¤rung wurde am Dienstag im Rahmen der deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen im Kanzleramt von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und seinem ukrainischen Amtskollegen Mychajlo Fedorow unterzeichnet.
"Diese Verabredung kÃ¶nnen wir gar nicht hoch genug bewerten", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu den PlÃ¤nen. "Die Tatsache, dass wir jetzt in Europa zusammen mit der Ukraine ein solches System entwickeln, schafft auch ein hÃ¶heres MaÃŸ an UnabhÃ¤ngigkeit fÃ¼r Europa."
Die Vereinbarung ist Teil einer neuen "strategischen Partnerschaft" zwischen Berlin und Kiew. KÃ¼nftig sollen demnach regelmÃ¤ÃŸige strategische Konsultationen zu Sicherheits- und Verteidigungspolitik abgehalten und hochrangige Verteidigungskonsultationen eingeleitet werden. Zudem sollen weitere gemeinsame Projekte gefÃ¶rdert und die deutsch-ukrainische RÃ¼stungszusammenarbeit gestÃ¤rkt werden.
Brennpunkte
Berlin und Kiew vereinbaren Austausch digitaler Gefechtsdaten
- dts - 14. April 2026, 13:10 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und die Ukraine wollen kÃ¼nftig digitale Gefechtsdaten zur Entwicklung neuer Waffensysteme untereinander teilen. Eine entsprechende AbsichtserklÃ¤rung wurde am Dienstag im Rahmen der deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen im Kanzleramt von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und seinem ukrainischen Amtskollegen Mychajlo Fedorow unterzeichnet.
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