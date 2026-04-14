Kiew und Berlin beschlieÃŸen Kooperationen bei Verteidigung und Wiederaufbau

Merz und Selenskyj im Bundeskanzleramt

Mehr Zusammenarbeit bei der Verteidigung und Hilfen fÃ¼r den Wiederaufbau der ukrainischen Industrie: Deutschland und die Ukraine haben anlÃ¤sslich der Regierungskonsultationen beider LÃ¤nder am Montag in Berlin mehrere Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet.

Mehr Zusammenarbeit bei der Verteidigung und Hilfen fÃ¼r den Wiederaufbau: Deutschland und die Ukraine haben anlÃ¤sslich der Regierungskonsultationen beider LÃ¤nder am Dienstag in Berlin mehrere Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet. Bei dem Besuch des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj und seiner hochrangigen Delegation bestehend aus mehreren Ministern wurden am Mittag in einer Zeremonie im Bundeskanzleramt zwei Abkommen unterzeichnet.



Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein ukrainischer Kollege Mychailo Fedorow unterzeichneten dabei eine Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung. Zur FÃ¶rderung des Wiederaufbaus und der WiderstandsfÃ¤higkeit der Industrie in dem kriegsversehrten Land unterzeichneten derweil Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) und der ukrainische Minister fÃ¼r Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft, Oleksi Sobolew, eine gemeinsame AbsichtserklÃ¤rung.Â



Zuvor hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den ukrainischen PrÃ¤sidenten mit militÃ¤rischen Ehren in der Hauptstadt begrÃ¼ÃŸt und mit ihm verschiedene Drohnensysteme aus deutsch-ukrainischen Kooperationsprojekten besichtigt.Â



Im weiteren Verlauf des Tages waren GesprÃ¤che zwischen Merz und Selenskyj sowie den Delegationen beider LÃ¤nder geplant. Bei den GesprÃ¤chen dÃ¼rfte es vor allem um weitere Hilfen fÃ¼r die Ukraine gehen. Nur dank massiver internationaler UnterstÃ¼tzung gelang es dem Land, dem seit vier Jahren wÃ¤hrenden russischen Angriff standzuhalten. Einer der grÃ¶ÃŸten UnterstÃ¼tzer ist bis heute Deutschland.



Nach dem anstehenden Regierungswechsel in Ungarn dÃ¼rfte nun auch die Freigabe eines 90 Milliarden Euro schweren EU-Darlehens mÃ¶glich werden. Die Ukraine ist dringend auf die EU-Mittel angewiesen. 60 der 90 Milliarden sollen laut Kiew in die Armee investiert werden, um deren KampftÃ¼chtigkeit in den Jahren 2026 und 2027 zu gewÃ¤hrleisten.