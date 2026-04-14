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Brand in Crans-Montana: Auch italienische Justiz ermittelt nun gegen Bar-Betreiber

  • AFP - 14. April 2026, 15:34 Uhr
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Kerzen und Blumen vor der Bar "Le Constellation"
Bild: AFP

Nach der Silvester-Brandkatastrophe in einem Lokal im Schweizer Ski-Ort Crans-Montana ermittelt nun auch die italienische Justiz gegen die Bar-Betreiber. Dem franzÃ¶sischen Ehepaar Jacques und Jessica Moretti wird unter anderem fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung vorgeworfen.

Nach der Silvester-Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana ermittelt nun auch die italienische Justiz gegen die Betreiber der ausgebrannten Bar. Das Ehepaar Jacques und Jessica Moretti werde verdÃ¤chtigt, eine "Katastrophe durch NachlÃ¤ssigkeit, mehrfache fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung, einen Brand und sehr schwere Verletzungen" verschuldet zu haben, berichteten italienische Medien am Dienstag. Der Generalstaatsanwaltschaft von Rom, Francesco Lo Voi, und sein Stellvertreter Stefano Opilio hÃ¤tten daher Ermittlungen gegen das Paar aufgenommen.

Die Ermittlungen stÃ¼tzen sich den Berichten zufolge unter anderem auf die Zeugenaussagen junger Italiener, die bei dem Feuer wÃ¤hrend der Silvesterfeier in der Bar "Le Constellation" verletzt worden waren. Demnach war ein Notausgang blockiert gewesen.

Bei dem Brand waren 41 zumeist junge Menschen ums Leben gekommen, darunter sechs Italiener. 115 weitere Menschen erlitten Verletzungen. Nach Ermittlungen der Schweizer BehÃ¶rden hatten Funken von FeuerwerksfontÃ¤nen das DÃ¤mmmaterial an der Decke des Untergeschosses der Bar in Brand gesetzt.

In der Schweiz wird gegen die Barbetreiber wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung, fahrlÃ¤ssiger KÃ¶rperverletzung und fahrlÃ¤ssiger Brandstiftung ermittelt. Jacques Moretti hatte im Januar in der Schweiz zwei Wochen in Untersuchungshaft gesessen, war aber gegen gegen eine Kaution von 200.000 Schweizer Franken (rund 215.000 Euro) wieder freigekommen.

Morettis Haftentlassung hatte nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Italien EmpÃ¶rung ausgelÃ¶st. Aus Protest hatte die italienische Regierung ihren Botschafter aus der Schweiz zurÃ¼ckgerufen. AuÃŸerdem forderte sie eine gemeinsame italienisch-schweizerische Ermittlungskommission.

Die Schweizer Ermittlungen in dem Fall richten sich gegen insgesamt neun Beschuldigte, darunter der GemeindeprÃ¤sident von Crans-Montana, Nicolas FÃ©raud. Dieser gab bei seiner Befragung durch die Schweizer Justiz am Montag an, nicht gewusst zu haben, dass es in der Bar "Le Constellation" seit 2019 keine Brandschutzkontrollen mehr gegeben hatte. Laut den geltenden Regeln hÃ¤tte jedes Jahr eine solche ÃœberprÃ¼fung stattfinden mÃ¼ssen.

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