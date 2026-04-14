EU ruft neue Regierung in Ungarn zu Reformen auf - Debatte um eingefrorene EU-Gelder

EU-Flagge neben ungarischen in Budapest am Montag

Nach dem Sieg des Pro-EuropÃ¤ers Magyar bei der Parlamentswahl in Ungarn hat die EU Erwartungen an die neue Regierung formuliert. Zu den 'dringendsten PrioritÃ¤ten' gehÃ¶rten Reformen, erklÃ¤rte KommissionsprÃ¤sidentin von der Leyen.

Nach dem klaren Sieg des Pro-EuropÃ¤ers Peter Magyar bei der Parlamentswahl in Ungarn hat BrÃ¼ssel seine Erwartungen an die neue ungarische Regierung formuliert. Zu den "dringendsten PrioritÃ¤ten" gehÃ¶re, die "Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen", sich wieder "an unseren gemeinsamen europÃ¤ischen Werten auszurichten" und "Reformen vorzunehmen", erklÃ¤rte EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen nach einem Telefonat mit Magyar am Dienstag im Onlinedienst X. Abgeordnete des EU-Parlaments warnten unterdessen vor einer schnellen Auszahlung zurÃ¼ckgehaltener EU-Gelder fÃ¼r Ungarn.



Reformen seien die Voraussetzung, "um die Chancen zu nutzen, die europÃ¤ische Investitionen bieten", schrieb von der Leyen. Es gelte, "zÃ¼gige Arbeit" zu leisten. Es war das zweite Telefonat zwischen der KommissionsprÃ¤sidentin und Magyar nach der Wahl am Sonntag. Die Tisza-Partei des bisherigen OppositionsfÃ¼hrers hatte die Abstimmung klar gegen den bisherigen Regierungschef und vehementen EU-Kritiker Viktor Orban gewonnen und verfÃ¼gt Ã¼ber eine Zwei-Drittel-Mehrheit im kÃ¼nftigen Parlament. Magyar hat Reformen und eine bessere Zusammenarbeit mit BrÃ¼ssel angekÃ¼ndigt.



Dabei hofft die kÃ¼nftige Regierung in Budapest auf eine schnelle Auszahlung von Geldern, die die EU wegen VerstÃ¶ÃŸen gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit seit Jahren zurÃ¼ckhÃ¤lt. Dabei geht es etwa um MÃ¤ngel bei der UnabhÃ¤ngigkeit der Justiz, der Freiheit der Medien und der Rechte sexueller Minderheiten. Insgesamt wartet Ungarn auf rund 36 Milliarden Euro aus BrÃ¼ssel.Â



Am Tag nach der Wahl hatte von der Leyen eine rasche Freigabe der Mittel angedeutet. Sie werde in dieser Frage "unermÃ¼dlich" arbeiten, sagte sie wenige Stunden nach Orbans Niederlage. Magyar schrieb nach dem Telefonat am Dienstag auf X, er und von der Leyen seien sich einig, dass die Freigabe der EU-Mitteln "oberste PrioritÃ¤t" habe.



Der GrÃ¼nen-Abgeordnete Daniel Freund mahnte am Dienstag, eine "sofortige Bereitstellung der Mittel" sei nicht mÃ¶glich. Der neuen Regierung in Budapest kÃ¶nne "kein Blankoscheck" ausgestellt werden.Â



Ãœber die Auszahlung der Mittel mÃ¼ssen EU-Kommission und zum Teil auch die Mitgliedstaaten entscheiden. Freund und der EU-Abgeordnete Moritz KÃ¶rner (FDP) warnten die Kommission am Dienstag, fÃ¼r eine Auszahlung der Gelder mÃ¼sse es "eine solide rechtliche Grundlage" geben. Ansonsten bestehe dass Risiko, dass das EU-Parlament "oder jemand anderes" vor Gericht gehe, sagte Freund.Â



KÃ¶rner brachte den Fall Polens in Erinnerung: Wegen VerstÃ¶ÃŸen gegen die Rechtsstaatlichkeit unter der damaligen Regierung der nationalkonservativen PiS-Partei war auch Warschau teilweise der Geldhahn abgedreht worden. Nach dem Wahlsieg des Pro-EuropÃ¤ers Donald Tusk im Jahr 2023 wurden die Mittel rasch freigegeben - die versprochenen Reformen sind aber zum Teil bis heute nicht umgesetzt.Â



BefÃ¼rworter einer schnellen Auszahlung der Gelder hingegen sehen darin eine vertrauensbildende MaÃŸnahme, die der neuen ungarischen Regierung den Start erleichtern wÃ¼rde. Zudem zÃ¤hlt BrÃ¼ssel darauf, dass Magyar die Blockadehaltung Orbans in BrÃ¼ssel aufgibt. Dieser verhindert nach wie vor die Auszahlung eines EU-Darlehens fÃ¼r die Ukraine in HÃ¶he von 90 Milliarden Euro sowie das 20. Sanktionspaket gegen Russland.Â