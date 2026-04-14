IEA: StÃ¤rkster Einbruch der Ã–lnachfrage seit Corona-Pandemie

StraÃŸe von Hormus

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Die Nachfrage nach RohÃ¶l kÃ¶nnte im zweiten Quartal des Jahres nach SchÃ¤tzungen der Internationalen Energie-Agentur (IEA) den stÃ¤rksten Einbruch seit der Corona-Pandemie 2020 verzeichnen. Die durch den Krieg im Nahen Osten ausgelÃ¶sten Preissteigerungen fÃ¼hrten dazu, dass viele LÃ¤nder und Branchen ihren Energieverbrauch drosselten, heiÃŸt es in dem am Dienstag in Paris verÃ¶ffentlichten Monatsbericht der IEA. "Die Nachfrage reduziert sich, so lange Knappheit und hohe Preise anhalten."Â



Die IEA geht in ihrer Prognose davon aus, dass die Ã–llieferungen durch die StraÃŸe von Hormus im Mai wieder aufgenommen werden. In diesem Fall sei im zweiten Quartal des Jahres mit einem RÃ¼ckgang um 1,5 Millionen Barrel pro Tag zu rechnen, "dem stÃ¤rksten seit der Corona-Epidemie".Â



Falls die Meerenge, die seit dem Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar faktisch geschlossen ist, weiter gesperrt bleibe, dann dÃ¼rfte die Nachfrage noch weiter sinken. "In diesem Fall mÃ¼ssen sich EnergiemÃ¤rkte und Volkswirtschaften weltweit in den kommenden Monaten auf erhebliche StÃ¶rungen einstellen", warnte die IEA.Â



Die Agentur hatte bereits im MÃ¤rz erklÃ¤rt, dass die Versorgung des Weltmarkts mit Ã–lprodukten wegen der Blockade der StraÃŸe von Hormus so stark gestÃ¶rt sei wie nie zuvor. Durch die Meerenge verlÃ¤uft normalerweise rund ein FÃ¼nftel der weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte.