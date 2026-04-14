Angreifer verletzt 16 Menschen an tÃ¼rkischer Berufsschule

MÃ¤nner tragen einen der Verletzten des Schusswaffenangriffs weg

Bei einem Schusswaffenangriff an einer Berufsschule im SÃ¼dosten der TÃ¼rkei sind 16 Menschen verletzt worden, die meisten davon SchÃ¼ler. Der Angreifer, ein frÃ¼herer SchÃ¼ler, habe sich anschlieÃŸend erschossen, erklÃ¤rte Provinzgouverneur Hasan Sildak.

Bei einem Schusswaffenangriff an einer Berufsschule im SÃ¼dosten der TÃ¼rkei sind 16 Menschen verletzt worden, die meisten davon SchÃ¼ler. Der Angreifer, ein frÃ¼herer SchÃ¼ler, habe sich anschlieÃŸend erschossen, erklÃ¤rte Provinzgouverneur Hasan Sildak nach dem Vorfall am Dienstagmorgen in der Region Sanliurfa. Verletzt wurden laut dem Gouverneur neben zehn SchÃ¼lern und vier Lehrern auch ein Polizist und ein Kantinenmitarbeiter.



Bei dem SchÃ¼tzen handelte es sich um einen 2007 geborenen frÃ¼heren SchÃ¼ler der Berufsschule. "Er nahm sich das Leben, als er von der Polizei eingekreist worden war", fÃ¼hrte Gouverneur Sildak aus.



Von tÃ¼rkischen Medien verbreitete Aufnahmen einer Ãœberwachungskamera zeigten, wie der TÃ¤ter mit einer Pump-Gun in die Schule lÃ¤uft und frontal auf einen Mann schieÃŸt. Auch Bilder von fliehenden SchÃ¼lern sowie zahlreichen Polizisten und Krankenwagen vor der Schule im Ort Siverek waren in tÃ¼rkischen Medien zu sehen. "Er hat das Feuer zuerst wahllos im Hof erÃ¶ffnet, dann im Inneren der Schule", schilderte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur IHA das Vorgehen des Angreifers. "Die SchÃ¼ler schrien."



Derartige Schusswaffenangriffe kommen in der TÃ¼rkei relativ selten vor. Laut den SchÃ¤tzungen einer tÃ¼rkischen Stiftung sind in dem Land allerdings dutzende Millionen von Schusswaffen im Umlauf, die meisten davon illegal.Â