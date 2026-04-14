Chinas Exporte sind im MÃ¤rz auch wegen des Iran-Kriegs weniger stark gestiegen als erwartet. Nach einem krÃ¤ftigen Wachstum in den Monaten Januar und Februar von mehr als 20 Prozent legten die Ausfuhren im vergangenen Monat lediglich um 2,5 Prozent im Vorjahresvergleich zu, wie der chinesische Zoll am Dienstag mitteilte. Analysten hatten ein Plus von fast neun Prozent erwartet.Â
Die Exporte der Volksrepublik in die USA brachen ein. Im Vergleich zum MÃ¤rz 2025 gingen die Ausfuhren dorthin um 26,5 Prozent zurÃ¼ck, auf einen Wert von 29,4 Milliarden Dollar. Analyst Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management erklÃ¤rte, "die Unsicherheit hinsichtlich der globalen makroÃ¶konomischen Aussichten, die durch den Konflikt im Nahen Osten noch verstÃ¤rkt wird, hat die Nachfrage nach chinesischen Produkten wahrscheinlich gedÃ¤mpft".Â
Der Wert der Importe stieg im MÃ¤rz dagegen krÃ¤ftig um fast 28 Prozent im Vorjahresvergleich an, wie der Zoll weiter mitteilte. Laut Analyst Zhang ist dies vor allem auf die sprunghaft gestiegenen Energiepreise zurÃ¼ckzufÃ¼hren.Â
Trotz des Iran-Kriegs werden die Exporte Chinas in den kommenden Quartalen nach Ansicht von Analyst Zichun Huang von Capital Economics insgesamt ein "gutes Niveau" erreichen. Er verwies auf die hohe Nachfrage nach Halbleitern und grÃ¼nen Technologien aus China.Â
Peking verÃ¶ffentlicht am Donnerstag die offiziellen Zahlen zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Von AFP befragte Analysten rechnen mit 4,8 Prozent und damit mehr als die 4,5 Prozent im letzten Quartal 2025.Â
Wirtschaft
Chinas Exporte schwÃ¤cheln - Importe wegen hoher Energiepreise im MÃ¤rz gestiegen
- AFP - 14. April 2026, 08:25 Uhr
Chinas Exporte sind im MÃ¤rz auch wegen des Iran-Kriegs weniger stark gestiegen als erwartet. Die Ausfuhren legten im vergangenen Monat lediglich um 2,5 Prozent zu.
Chinas Exporte sind im MÃ¤rz auch wegen des Iran-Kriegs weniger stark gestiegen als erwartet. Nach einem krÃ¤ftigen Wachstum in den Monaten Januar und Februar von mehr als 20 Prozent legten die Ausfuhren im vergangenen Monat lediglich um 2,5 Prozent im Vorjahresvergleich zu, wie der chinesische Zoll am Dienstag mitteilte. Analysten hatten ein Plus von fast neun Prozent erwartet.Â
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