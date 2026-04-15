Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierte Kandidat fÃ¼r das Amt des Chefs der einflussreichen Federal Reserve (Fed), der frÃ¼here US-Zentralbankgouverneur Kevin Warsh, soll nÃ¤chsten Dienstag zu einer AnhÃ¶rung zur BestÃ¤tigung im Senat erscheinen.Â Nach einer wochenlangen VerzÃ¶gerung des BestÃ¤tigungsverfahrens fÃ¼r Warsh, gab der Bankenausschuss des Senats den Termin am Dienstag bekannt. Trump hatte den 55-JÃ¤hrigen im Januar fÃ¼r die Nachfolge von Jerome Powell nominiert, dessen Amtszeit regulÃ¤r am 15. Mai endet.
Trump hatte den 73-jÃ¤hrigen Powell unter anderem als "Schwachkopf" und "Verlierer" beschimpft, weil er keine so deutliche Leitzinssenkung herbeifÃ¼hrte wie vom PrÃ¤sidenten gewÃ¼nscht. Warsh soll die Nachfolge des 73-JÃ¤hrigen antreten. Die BestÃ¤tigung des Trump-Kandidaten im Senat liegt jedoch seit Wochen auf Eis. Hintergrund sind von Trump selbst angestoÃŸene Justizermittlungen gegen Powell wegen angeblich massiv Ã¼berhÃ¶hter Kosten bei der Renovierung des Fed-GebÃ¤udes in Washington.
Der republikanische Senator Thom Tillis wirft Trump vor, damit die UnabhÃ¤ngigkeit der Fed zu untergraben und weigert sich, der Personalie Warsh zuzustimmen, solange die Ermittlungen laufen. Ohne Tillis' Stimme hat Trumps Wunschkandidat aber wenig Chancen. Nach geltenden Regeln bliebe Powell dann Ã¼ber Mitte Mai hinaus an der Fed-Spitze.
US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Dienstag vor Journalisten in Washington, die US-Regierung wolle Warsh "so schnell wie mÃ¶glich" als neuen Fed-Chef im Amt haben. Zu Tillis' BlockadeplÃ¤nen sagte Bessent: "Ich denke, wir lassen das seinen Lauf nehmen." Er halte den republikanischen Senator fÃ¼r "einen vernÃ¼nftigen Mann".
Politik
SenatsanhÃ¶rung von Trump-Kandidat fÃ¼r das Amt des Fed-Chefs am Dienstag
- AFP - 15. April 2026, 00:34 Uhr
Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierte Kandidat fÃ¼r das Amt des Chefs der einflussreichen Federal Reserve (Fed), der frÃ¼here US-Zentralbankgouverneur Kevin Warsh, soll nÃ¤chsten Dienstag zu einer AnhÃ¶rung zur BestÃ¤tigung im Senat erscheinen.
Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierte Kandidat fÃ¼r das Amt des Chefs der einflussreichen Federal Reserve (Fed), der frÃ¼here US-Zentralbankgouverneur Kevin Warsh, soll nÃ¤chsten Dienstag zu einer AnhÃ¶rung zur BestÃ¤tigung im Senat erscheinen.Â Nach einer wochenlangen VerzÃ¶gerung des BestÃ¤tigungsverfahrens fÃ¼r Warsh, gab der Bankenausschuss des Senats den Termin am Dienstag bekannt. Trump hatte den 55-JÃ¤hrigen im Januar fÃ¼r die Nachfolge von Jerome Powell nominiert, dessen Amtszeit regulÃ¤r am 15. Mai endet.
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