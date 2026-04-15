Hamas-Zivilschutz: Zehn Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Bei mehreren israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes mindestens zehn Menschen getÃ¶tet worden. Ein Angriff auf ein Polizeifahrzeug in der Stadt Gaza habe vier Menschen getÃ¶tet, darunter ein dreijÃ¤hriges Kind, teilte der Zivilschutz-Sprecher Mahmud Bassal am Dienstag mit. Mehrere weitere Menschen seien dabei verletzt worden.
Das Krankenhaus al-Schifa in der Stadt Gaza bestÃ¤tigte, die Leichen der vier Opfer in Empfang genommen zu haben. Die israelische Armee erklÃ¤rte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, sie prÃ¼fe den Vorfall. Das Innenministerium des Gazastreifens erklÃ¤rte, israelische Kriegsflugzeuge hÃ¤tten ein Polizeifahrzeug im Stadtzentrum anvisiert und "mehrere Tote und Verletzte verursacht".
Bei einem weiteren israelischen Angriff in dem nÃ¶rdlichen Gebiet Beit Lahia wurde Bassal zufolge ein Mensch getÃ¶tet. Die israelische Armee erklÃ¤rte, ihre Truppen hÃ¤tten in dem Gebiet der sogenannten Gelben Linie â€“ hinter die sich die israelischen StreitkrÃ¤fte zurÃ¼ckgezogen haben â€“ einen "bewaffneten Terroristen" ausgemacht, der sich ihrer Position genÃ¤hert habe. Er sei getÃ¶tet worden. Unklar war zunÃ¤chst, ob es sich dabei um den Vorfall in Beit Lahia handelte.
SpÃ¤ter meldete der Zivilschutz einen weiteren israelischen Angriff in der NÃ¤he einer Kreuzung im FlÃ¼chtlingslager al-Schati in der Stadt Gaza. Dabei seien mehrere Menschen getÃ¶tet worden. Das al-Schifa-Krankenhaus bestÃ¤tigte den Eingang von fÃ¼nf Leichen nach einem "israelischen Drohnenangriff mit zwei Raketen auf eine Gruppe von BÃ¼rgern vor LagerhÃ¤usern fÃ¼r Stromgeneratoren" in al-Schati. Die israelische Armee Ã¤uÃŸerte sich zu dem Vorfall zunÃ¤chst nicht.
Im Oktober 2025 war eine Waffenruhe in dem PalÃ¤stinensergebiet in Kraft getreten, trotzdem gibt es immer wieder Angriffe und Gewalt. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig VerstÃ¶ÃŸe gegen das Abkommen vor. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens 757 Menschen getÃ¶tet. Die israelische Armee meldete in dem selben Zeitraum fÃ¼nf getÃ¶tete Soldaten.
Brennpunkte
Hamas-Zivilschutz: Zehn Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
- AFP - 15. April 2026, 01:23 Uhr
Bei mehreren israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes mindestens zehn Menschen getÃ¶tet worden. Unter den Toten ist demnach auch ein dreijÃ¤hriges Kind.
Bei mehreren israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes mindestens zehn Menschen getÃ¶tet worden. Ein Angriff auf ein Polizeifahrzeug in der Stadt Gaza habe vier Menschen getÃ¶tet, darunter ein dreijÃ¤hriges Kind, teilte der Zivilschutz-Sprecher Mahmud Bassal am Dienstag mit. Mehrere weitere Menschen seien dabei verletzt worden.
Weitere Meldungen
Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat negative Auswirkungen des Iran-Kriegs fÃ¼r die FriedensbemÃ¼hungen und die Waffenlieferungen fÃ¼r sein Land beklagt. SelenskyjMehr
Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Nordrhein-Westfalen am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in DÃ¼ren mitteilte, stÃ¼rzte die Maschine amMehr
Der frÃ¼here Hollywood-Produzent Harvey Weinstein muss sich erneut wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. In New York wird seit Dienstag der Fall derMehr
Top Meldungen
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Piloten-Gewerkschaft Cockpit hat erneute Streiks bei der Deutschen Lufthansa und den verbundenen Unternehmen Lufthansa Cargo,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht offenbar keine MÃ¶glichkeit, angesichts der gestiegenen Energiepreise Hilfen zielgerichteter aufMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ihren Kurs im Streit um die EntlastungsmaÃŸnahmen verteidigt. "Ich will aber auchMehr