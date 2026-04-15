Hamas-Zivilschutz: Zehn Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

ZerstÃ¶rtes Fahrzeug in der Stadt Gaza

Bei mehreren israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes mindestens zehn Menschen getÃ¶tet worden. Unter den Toten ist demnach auch ein dreijÃ¤hriges Kind.

Bei mehreren israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes mindestens zehn Menschen getÃ¶tet worden. Ein Angriff auf ein Polizeifahrzeug in der Stadt Gaza habe vier Menschen getÃ¶tet, darunter ein dreijÃ¤hriges Kind, teilte der Zivilschutz-Sprecher Mahmud Bassal am Dienstag mit. Mehrere weitere Menschen seien dabei verletzt worden.



Das Krankenhaus al-Schifa in der Stadt Gaza bestÃ¤tigte, die Leichen der vier Opfer in Empfang genommen zu haben. Die israelische Armee erklÃ¤rte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, sie prÃ¼fe den Vorfall. Das Innenministerium des Gazastreifens erklÃ¤rte, israelische Kriegsflugzeuge hÃ¤tten ein Polizeifahrzeug im Stadtzentrum anvisiert und "mehrere Tote und Verletzte verursacht".



Bei einem weiteren israelischen Angriff in dem nÃ¶rdlichen Gebiet Beit Lahia wurde Bassal zufolge ein Mensch getÃ¶tet. Die israelische Armee erklÃ¤rte, ihre Truppen hÃ¤tten in dem Gebiet der sogenannten Gelben Linie â€“ hinter die sich die israelischen StreitkrÃ¤fte zurÃ¼ckgezogen haben â€“ einen "bewaffneten Terroristen" ausgemacht, der sich ihrer Position genÃ¤hert habe. Er sei getÃ¶tet worden. Unklar war zunÃ¤chst, ob es sich dabei um den Vorfall in Beit Lahia handelte.



SpÃ¤ter meldete der Zivilschutz einen weiteren israelischen Angriff in der NÃ¤he einer Kreuzung im FlÃ¼chtlingslager al-Schati in der Stadt Gaza. Dabei seien mehrere Menschen getÃ¶tet worden. Das al-Schifa-Krankenhaus bestÃ¤tigte den Eingang von fÃ¼nf Leichen nach einem "israelischen Drohnenangriff mit zwei Raketen auf eine Gruppe von BÃ¼rgern vor LagerhÃ¤usern fÃ¼r Stromgeneratoren" in al-Schati. Die israelische Armee Ã¤uÃŸerte sich zu dem Vorfall zunÃ¤chst nicht.



Im Oktober 2025 war eine Waffenruhe in dem PalÃ¤stinensergebiet in Kraft getreten, trotzdem gibt es immer wieder Angriffe und Gewalt. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig VerstÃ¶ÃŸe gegen das Abkommen vor. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens 757 Menschen getÃ¶tet. Die israelische Armee meldete in dem selben Zeitraum fÃ¼nf getÃ¶tete Soldaten.