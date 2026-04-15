Britischer KÃ¶nig Charles III. wird bei USA-Besuch vor dem Kongress sprechen

Charles III. im Oktober 2023 in London

WÃ¤hrend des Staatsbesuchs des britischen KÃ¶nigs Charles III. ab dem 27. April in den USA wird der Monarch vor dem US-Kongress sprechen. Charles soll die Abgeordneten des Senats und des ReprÃ¤sentantenhauses adressieren.

WÃ¤hrend des Staatsbesuchs des britischen KÃ¶nigs Charles III. ab dem 27. April in den USA wird der Monarch nach Angaben des Buckingham-Palastes vor dem US-Kongress sprechen. Charles werde, begleitet von KÃ¶nigin Camilla, die Abgeordneten des Senats und des ReprÃ¤sentantenhauses adressieren, teilte das Kommunikationsteam des britischen KÃ¶nigshauses am Dienstag mit. Der Sprecher des US-ReprÃ¤sentantenhauses, Mike Johnson, kÃ¼ndigte Charles' Rede fÃ¼r den 28. April an, der Buckingham-Palast nannte jedoch kein genaues Datum.



Charles wird der erste britische Monarch seit Ã¼ber 30 Jahren sein, der vor dem Kongress spricht. Zuletzt hatte dies seine Mutter, KÃ¶nigin Elizabeth II., kurz nach dem Golfkrieg im Jahr 1991 getan. WÃ¤hrend ihres Aufenthalts in Washington werden der KÃ¶nig und Camilla mit US-PrÃ¤sident Donald Trump und der First Lady Melania Tee trinken sowie an einem Staatsbankett und einer Truppenschau teilnehmen, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Im Anschluss reisen Charles und Camilla am 1. Mai weiter nach Bermuda. Der letzte kÃ¶nigliche Besuch auf dem Archipel fand 2009 durch Elizabeth II. statt.



Der Buckingham-Palast hatte den Staatsbesuch des britischen Monarchen bereits im MÃ¤rz angekÃ¼ndigt. Demnach sollen mit dem Besuch "die historischen Verbindungen und die moderne bilaterale Beziehung zwischen dem Vereinigten KÃ¶nigreich und den Vereinigten Staaten" gewÃ¼rdigt werden. Es ist der erste Staatsbesuch von KÃ¶nig Charles III. in den USA seit seiner Thronbesteigung im September 2022. Den bislang letzten Staatsbesuch einer britischen Monarchin in den USA hatte KÃ¶nigin Elizabeth II. 2007 absolviert.



In GroÃŸbritannien hatte es zuletzt vermehrt Forderungen gegeben, die Reise abzusagen oder zu verschieben. Als GrÃ¼nde wurden der Iran-Krieg und das angespannte VerhÃ¤ltnis zu den USA genannt. Der britische Premierminister Keir Starmer bekrÃ¤ftigte jedoch am Montag, der "sehr wichtige" Besuch werde wie geplant stattfinden. Starmer erklÃ¤rte, die durch die Monarchie geschaffenen Bindungen kÃ¶nnten "in einer solchen Situation Jahrzehnte Ã¼berbrÃ¼cken".



Trump hatte im MÃ¤rz die AnkÃ¼ndigung des US-Besuchs des britischen Monarchen begrÃ¼ÃŸt. "Ich freue mich darauf, Zeit mit dem KÃ¶nig zu verbringen, den ich sehr respektiere", schrieb er in seinem Onlinedienst Truth Social und fÃ¼gte an: "Es wird fantastisch!"Â



Der PrÃ¤sident und seine Frau waren im vergangenen September von Charles und Camilla auf Schloss Windsor empfangen worden. Damals wurde er von der kÃ¶niglichen Familie mit militÃ¤rischen Ehren, einer gemeinsamen Kutschfahrt und einem Staatsbankett auf Schloss Windsor geehrt. Es war sein zweiter Staatsbesuch in GroÃŸbritannien, nachdem er 2019 wÃ¤hrend seiner ersten Amtszeit von Elizabeth II. empfangen worden war.