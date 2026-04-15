Ex-UN-Sonderbeauftragter: Sudan-Konferenz muss mehr humanitÃ¤re Hilfe mobilisieren

Volker Perthes im April 2023 im Sudan

Der frÃ¼here UN-Sonderbeauftragte fÃ¼r den Sudan, Volker Perthes, hat eine Aufstockung der humanitÃ¤ren Hilfe gefordert. Bei der internationalen Sudan-Konferenz am Mittwoch in Berlin sollte 'humanitÃ¤re Hilfe wirklich mobilisiert' werden.

Zum dritten Jahrestag des Krieges im Sudan hat der frÃ¼here UN-Sonderbeauftragte fÃ¼r das Land, Volker Perthes, eine Aufstockung der humanitÃ¤ren Hilfe gefordert. Im und um den Sudan seien "mehr Menschen als anderswo auf Lebensmittel und medizinische Hilfe angewiesen", sagte Perthes den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). Es wÃ¤re wichtig, dass die internationale Sudan-Konferenz, die am Mittwoch in Berlin stattfindet, "humanitÃ¤re Hilfe wirklich mobilisiert und es nicht bei Appellen belÃ¤sst".



Neben der HÃ¶he der UnterstÃ¼tzung mÃ¼sse es auch darum gehen, Hilfe effektiv einzusetzen und dafÃ¼r zu sorgen, dass Hilfsleistungen nicht behindert oder gar von den Kriegsparteien Ã¼bernommen werden, betonte Perthes. Er forderte auÃŸerdem den Stopp von Goldimporten aus dem Sudan. Der Sudan sei der drittgrÃ¶ÃŸte Goldproduzent in Afrika. Mit den Einnahmen finanzierten die Kriegsparteien ihre KriegsfÃ¼hrung. "Es wÃ¤re daher wichtig, kein Gold mehr aus dem Sudan zu importieren", sagte er. Das meiste Gold aus Sudan werde zur Zeit in die Vereinigten Arabischen Emirate exportiert, ein Teil auch nach Ã„gypten, und von dort weiter auf den Weltmarkt. Auf diese Weise gelange es auch nach Europa.



Eine Chance auf einen Waffenstillstand im Sudan gebe es nur, wenn die mit den Kriegsparteien verbÃ¼ndeten LÃ¤nder diese nicht mehr unterstÃ¼tzten. "Wenn der Nachschub an Waffen, Munition und Brennstoff ausbleibt, dÃ¼rfte das die Bereitschaft erhÃ¶hen, sich auf eine Beruhigung der Lage einzulassen", sagte Perthes. Hier seien insbesondere Ã„gypten und die Vereinigten Arabischen Emirate in der Pflicht. Die USA mÃ¼ssten bei diesen LÃ¤ndern auf ZurÃ¼ckhaltung im Sudan drÃ¤ngen.



Deutschland richtet am Mittwoch gemeinsam mit anderen Staaten die dritte internationale Sudan-Konferenz aus. Ziel der Konferenz ist es unter anderem, die Friedensverhandlungen im Sudan wiederzubeleben und Hilfen fÃ¼r die BevÃ¶lkerung zu mobilisieren. In dem drittgrÃ¶ÃŸten Land Afrikas liefern sich die Armee von MilitÃ¤rherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines frÃ¼heren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo seit drei Jahren einen erbitterten Machtkampf. In dem BÃ¼rgerkrieg sind zehntausende Menschen getÃ¶tet worden, mehr als elf Millionen Menschen wurden vertrieben. Der Konflikt hat zu einer der schwersten humanitÃ¤ren Krisen weltweit gefÃ¼hrt.