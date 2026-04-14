Selenskyj verspricht Reparatur von Druschba-Pipeline bis "Ende April"

Wolodymyr Selenskyj (l.) und Friedrich Merz

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat eine Reparatur der fÃ¼r Ungarn wichtigen Druschba-Ã–lpipeline bis 'Ende April' zugesagt. Bis dahin werde die Leitung wie zugesagt so weit instandgesetzt, dass sie wieder funktioniere.

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat eine Reparatur der fÃ¼r Ungarn wichtigen Druschba-Ã–lpipeline bis "Ende April" zugesagt. Bis dahin werde die Leitung so weit instandgesetzt, dass sie wieder funktioniere, sagte Selenskyj am Dienstag bei den deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen in Berlin. Nach dem Wahlsieg der Opposition in Ungarn zeigte sich Selenskyj zuversichtlich, dass die neue Regierung in Budapest im Gegenzug den Widerstand gegen die Freigabe eines 90 Milliarden Euro schweren EU-Darlehens aufgibt.



Die Druschba-Pipeline transportiert normalerweise russisches Ã–l durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei. Sie war nach ukrainischen Angaben im Januar bei einem russischen Angriff beschÃ¤digt und deshalb vorÃ¼bergehend stillgelegt worden.Â Ungarn und die Slowakei warfen Kiew vor, Reparaturen an der Leitung zu verzÃ¶gern und die mutmaÃŸlichen SchÃ¤den als Vorwand fÃ¼r eine Stilllegung zu nutzen.



Der bisherige ungarische Regierungschef Viktor Orban blockierte mit Verweis auf die fehlenden Druschba-Ã–llieferungen sowohl ein EU-Darlehen fÃ¼r die Ukraine in HÃ¶he von 90 Milliarden Euro als auch ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Selenskyj zeigte sich nun bereit zu GesprÃ¤chen mit dem Wahlsieger und voraussichtlich kÃ¼nftigen ungarischen Regierungschef Peter Magyar: "Wir sind fÃ¼r ein Treffen bereit, wann immer der neue Regierungschef bereit ist."



Kanzler Friedrich Merz (CDU) erinnerte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj auch daran, dass es bereits ein Angebot an Ungarn gebe, eine alternative Pipeline durch Kroatien zu nutzen. Dieses habe die bisherige Regierung in Budapest aber nicht angenommen. Er gehe davon aus, dass sich dies nun Ã¤ndern kÃ¶nne. Die Ã–llieferungen Ã¼ber die sogenannte Adria-Pipeline sind allerdings teurer als das durch die Ukraine geleitete Ã–l aus Russland.Â



Generell zeigte sich Merz Ã¼berzeugt, dass die neue Regierung in Ungarn "diese NÃ¤he zu Russland nicht mehr sucht, sondern darum bemÃ¼ht sein wird, mit uns auf der europÃ¤ischen Ebene so viele Entscheidungen wie mÃ¶glich gemeinsam zu treffen". Die Wahl in Ungarn vom Sonntag werde aus seiner Sicht "weitreichende Folgen haben auch fÃ¼r die Zusammenarbeit in Europa. Und die werden durchweg sehr positiv sein."