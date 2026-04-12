Iranische Staatsmedien: Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Pakistan pausiert

Wagenkolonne von US-VizeprÃ¤sident Vance in Islamabad

Bei den FriedensgesprÃ¤chen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad haben die UnterhÃ¤ndler nach Angaben iranischer Staatsmedien eine Pause eingelegt. Die GesprÃ¤che wÃ¼rden am Sonntag nach Sonnenaufgang fortgesetzt.

Die FriedensgesprÃ¤che zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind nach Angaben iranischer Staatsmedien unterbrochen worden. "Ende der 15-stÃ¼ndigen MarathongesprÃ¤che am ersten Tag der Iran-USA-GesprÃ¤che in Islamabad", berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim in der Nacht auf Sonntag. Die Nachrichtenagentur Mehr berichtete, die GesprÃ¤che wÃ¼rden am Sonntag nach Sonnenaufgang fortgesetzt. Nach Angaben des WeiÃŸen Hauses gingen die GesprÃ¤che weit Ã¼ber Mitternacht hinaus.



Das iranische AuÃŸenministerium warnte die US-Regierung vor "exzessiven" und "illegalen" Forderungen. Davon hÃ¤nge der "Erfolg dieses diplomatischen Prozesses" ab, erklÃ¤rte Ministeriumssprecher Esmail Bakaei im Kurzbotschaftendienst X. Die USA mÃ¼ssten auÃŸerdem die "legitimen Rechte und Interessen" des Iran akzeptieren.



Hochrangige Vertreter der USA und des Iran hatten am Samstag in Islamabad unter Vermittlung Pakistans GesprÃ¤che fÃ¼r ein Ende des Iran-Kriegs begonnen. Die USA werden von US-VizeprÃ¤sident JD Vance, dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner vertreten. FÃ¼r den Iran sind unter anderem ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf und AuÃŸenminister Abbas Araghtschi nach Islamabad gereist.



Ein pakistanischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, die GesprÃ¤che wÃ¼rden "in die richtige Richtung" gehen. "Ich kann sagen, dass sich die GesprÃ¤che positiv bewegen und dass die AtmosphÃ¤re insgesamt freundlich ist."



Die USA und Israel hatten am 28. Februar Angriffe auf den Iran gestartet. Nach fÃ¼nf Wochen Krieg einigten sich die Konfliktparteien vor wenigen Tagen auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung Ã¼ber ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden. Die Positionen der Kriegsparteien liegen aber extrem weit auseinander.