Die FriedensgesprÃ¤che zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind nach Angaben iranischer Staatsmedien unterbrochen worden. "Ende der 15-stÃ¼ndigen MarathongesprÃ¤che am ersten Tag der Iran-USA-GesprÃ¤che in Islamabad", berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim in der Nacht auf Sonntag. Die Nachrichtenagentur Mehr berichtete, die GesprÃ¤che wÃ¼rden am Sonntag nach Sonnenaufgang fortgesetzt. Nach Angaben des WeiÃŸen Hauses gingen die GesprÃ¤che weit Ã¼ber Mitternacht hinaus.
Das iranische AuÃŸenministerium warnte die US-Regierung vor "exzessiven" und "illegalen" Forderungen. Davon hÃ¤nge der "Erfolg dieses diplomatischen Prozesses" ab, erklÃ¤rte Ministeriumssprecher Esmail Bakaei im Kurzbotschaftendienst X. Die USA mÃ¼ssten auÃŸerdem die "legitimen Rechte und Interessen" des Iran akzeptieren.
Hochrangige Vertreter der USA und des Iran hatten am Samstag in Islamabad unter Vermittlung Pakistans GesprÃ¤che fÃ¼r ein Ende des Iran-Kriegs begonnen. Die USA werden von US-VizeprÃ¤sident JD Vance, dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner vertreten. FÃ¼r den Iran sind unter anderem ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf und AuÃŸenminister Abbas Araghtschi nach Islamabad gereist.
Ein pakistanischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, die GesprÃ¤che wÃ¼rden "in die richtige Richtung" gehen. "Ich kann sagen, dass sich die GesprÃ¤che positiv bewegen und dass die AtmosphÃ¤re insgesamt freundlich ist."
Die USA und Israel hatten am 28. Februar Angriffe auf den Iran gestartet. Nach fÃ¼nf Wochen Krieg einigten sich die Konfliktparteien vor wenigen Tagen auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung Ã¼ber ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden. Die Positionen der Kriegsparteien liegen aber extrem weit auseinander.
Brennpunkte
Iranische Staatsmedien: Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Pakistan pausiert
- AFP - 12. April 2026, 03:07 Uhr
Bei den FriedensgesprÃ¤chen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad haben die UnterhÃ¤ndler nach Angaben iranischer Staatsmedien eine Pause eingelegt. Die GesprÃ¤che wÃ¼rden am Sonntag nach Sonnenaufgang fortgesetzt.
Die FriedensgesprÃ¤che zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind nach Angaben iranischer Staatsmedien unterbrochen worden. "Ende der 15-stÃ¼ndigen MarathongesprÃ¤che am ersten Tag der Iran-USA-GesprÃ¤che in Islamabad", berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim in der Nacht auf Sonntag. Die Nachrichtenagentur Mehr berichtete, die GesprÃ¤che wÃ¼rden am Sonntag nach Sonnenaufgang fortgesetzt. Nach Angaben des WeiÃŸen Hauses gingen die GesprÃ¤che weit Ã¼ber Mitternacht hinaus.
Weitere Meldungen
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die Bedeutung der FriedensgesprÃ¤che mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad kleingeredet. "Ob wir einen Deal machen oder nicht,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hat eine RÃ¼ckkehr zur Wehrpflicht schon im kommenden Januar gefordert. â€šWir diskutieren seitMehr
Der Iran hat Angaben des US-MilitÃ¤rs dementiert, wonach am Samstag zwei US-Kriegsschiffe die StraÃŸe von Hormus durchquerten. Die entsprechenden Angaben des fÃ¼r den Nahen OstenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Mittelstandsunion (MIT), Gitta Connemann, warnt die Koalitionsspitzen angesichts hoher Energiepreise vor Markteingriffen undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts stagnierenden Wachstums und sinkender Investitionen hat die PrÃ¤sidentin des Verbandes "Die Familienunternehmer", Marie-ChristineMehr
Die Lufthansa kommt nicht zur Ruhe: Die Vereinigung Cockpit (VC) hat die Pilotinnen und Piloten der grÃ¶ÃŸten deutschen Airline fÃ¼r Montag und Dienstag zu Streiks aufgerufen. DieMehr