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Junge Union fordert RÃ¼ckkehr zur Wehrpflicht im nÃ¤chsten Januar

  • dts - 12. April 2026
Bild vergrößern: Junge Union fordert RÃ¼ckkehr zur Wehrpflicht im nÃ¤chsten Januar
Bundeswehr-Soldat mit G36 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hat eine RÃ¼ckkehr zur Wehrpflicht schon im kommenden Januar gefordert.

â€šWir diskutieren seit Jahren, dass der Bundeswehr zehntausende Soldaten fehlen. Ich glaube kaum, dass wir Putin damit beeindrucken, indem wir nun FragebÃ¶gen durch das Land schicken und mit einem irren bÃ¼rokratischen Aufwand auswerten`, sagte Winkel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben). Dabei sei `Mut zu Entscheidungen` gefordert: `WiedereinfÃ¼hrung der Wehrpflicht ab dem 1. Januar 2027.`

Winkel sagte: ,Die Energie und Zeit, die wir in EmpÃ¶rung Ã¼ber jeden Tweet von Trump investieren, sollten wir in die Entwicklung unserer eigenen VerteidigungsfÃ¤higkeit stecken.`.

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