Parlamentswahl in Ungarn begonnen - Niederlage Orbans mÃ¶glich

Rivalen Magyar (l.) und Orban

In Ungarn hat die mit groÃŸer Spannung verfolgte Parlamentswahl begonnen, bei der MinisterprÃ¤sident Viktor Orban nach 16 Jahren an der Regierung abgewÃ¤hlt werden kÃ¶nnte. Die Wahllokale in dem mitteleuropÃ¤ischen Land Ã¶ffneten am Sonntagmorgen.

In Ungarn hat die international mit groÃŸer Spannung verfolgte Parlamentswahl begonnen, bei der MinisterprÃ¤sident Viktor Orban nach 16 Jahren abgewÃ¤hlt werden kÃ¶nnte. Die Wahllokale in dem mitteleuropÃ¤ischen Land Ã¶ffneten am Sonntagmorgen. Sie sollen um 19.00 Uhr schlieÃŸen, erste vorlÃ¤ufige Ergebnisse werden gegen 20.00 Uhr erwartet. In Umfragen liegt die Fidesz-Partei des Rechtsnationalisten Orban deutlich hinter der Partei Tisza des konservativen Oppositionspolitikers Peter Magyar.



Die 7,5 Millionen WÃ¤hler in Ungarn und die mehr als 500.000 AuslandswÃ¤hler haben die Wahl zwischen fÃ¼nf Parteien. Erwartet wird eine hohe Wahlbeteiligung von bis zu 80 Prozent.



Orban regiert Ungarn seit 2010 ununterbrochen, nachdem er das Land bereits zwischen 1998 bis 2002 gefÃ¼hrt hatte. Kritiker werfen dem 62-jÃ¤hrigen Langzeit-Regierungschef vor, Ungarn mit einem autoritÃ¤ren Kurs in eine "illiberale Demokratie" zu verwandeln. Sein Ansehen bei der BevÃ¶lkerung leidet zudem unter Korruption und wirtschaftlicher Stagnation.



Der 45-jÃ¤hrige Magyar, frÃ¼her selbst Fidesz-Mitglied, verspricht den Ungarn einen politischen Wandel, Verbesserungen im Gesundheitswesen und bei der Bildung sowie einen entschlossenen Kampf gegen Korruption. Er steht fÃ¼r einen pro-westlichen Kurs und will Ungarn nach eigenen Angaben zu einem verlÃ¤sslichen Nato- und EU-Partner machen.



Die Parlamentswahl in dem Land gilt auch fÃ¼r die EU als richtungsweisend: Orban liegt bei vielen Themen mit der EU-Kommission und den anderen EU-Staaten Ã¼ber Kreuz. So blockiert Ungarn weiter EU-Hilfen fÃ¼r die Ukraine. Orban pflegt gute Beziehungen sowohl zum russischen Staatschef Wladimir Putin als auch zu US-PrÃ¤sident Donald Trump.



Experten zufolge versuchte Russland, den Wahlkampf zu Gunsten von Orban zu beeinflussen. Orban seinerseits bezeichnete seinen Rivalen Magyar als "Marionette" der EU - und warf der Ukraine vor, Ungarn in den Krieg gegen Russland hineinziehen zu wollen.



Gleichzeitig erhielt Orban im Wahlkampf massive UnterstÃ¼tzung von der US-Regierung.Â So reiste US-VizeprÃ¤sident JD Vance kurz vor der Wahl nach Budapest und trat gemeinsam mit Orban auf. Trump selbst warb offen fÃ¼r eine Wiederwahl Orbans und versprach dem Land im Falle eines Orban-Siegs wirtschaftliche UnterstÃ¼tzung.