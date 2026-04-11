Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion

Tesla-Logon

Als erstes Land in Europa erlauben die Niederlande den Fahrern von Tesla-Autos die Nutzung der Selbstfahrfunktion. Voraussetzung sei, dass die Fahrer im Auto sitzen und das ManÃ¶ver genau Ã¼berwachen, erklÃ¤rte die zustÃ¤ndige StraÃŸensicherheitsbehÃ¶rde.

Als erstes Land in Europa erlauben die Niederlande den Fahrern von Tesla-Autos die Nutzung einer Selbstfahrfunktion. Voraussetzung sei, dass die Fahrer im Auto sitzen und das ManÃ¶ver genau Ã¼berwachen, erklÃ¤rte die zustÃ¤ndige StraÃŸensicherheitsbehÃ¶rde RDW. Damit folgen die Niederlande dem Beispiel der USA, wo Tesla-Fahrer das System bereits nutzen kÃ¶nnen.



Konkret geht es um die Tesla-Funktion FSD Supervised: volles autonomes Fahren (Ã¼berwacht). "Das Fahrerassistenzsystem kann nun auch in den Niederlanden eingesetzt werden. Eine zukÃ¼nftige Ausweitung auf alle Mitgliedstaaten der EuropÃ¤ischen Union ist mÃ¶glich", erklÃ¤rte die RDW am spÃ¤ten Freitagabend.Â



Im FSD-Supervised-Modus Ã¼bernimmt das Tesla-System die Steuerung, einschlieÃŸlich Lenkung, Bremsen und Einparken. Dies alles darf nur unter der aktiven Aufsicht des Fahrers erfolgen, der weiterhin am Steuer sitzt und bei Bedarf eingreifen kann.