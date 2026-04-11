Wirtschaft

Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion

  • AFP - 11. April 2026, 18:02 Uhr
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Tesla-Logon
Bild: AFP

Als erstes Land in Europa erlauben die Niederlande den Fahrern von Tesla-Autos die Nutzung der Selbstfahrfunktion. Voraussetzung sei, dass die Fahrer im Auto sitzen und das ManÃ¶ver genau Ã¼berwachen, erklÃ¤rte die zustÃ¤ndige StraÃŸensicherheitsbehÃ¶rde.

Als erstes Land in Europa erlauben die Niederlande den Fahrern von Tesla-Autos die Nutzung einer Selbstfahrfunktion. Voraussetzung sei, dass die Fahrer im Auto sitzen und das ManÃ¶ver genau Ã¼berwachen, erklÃ¤rte die zustÃ¤ndige StraÃŸensicherheitsbehÃ¶rde RDW. Damit folgen die Niederlande dem Beispiel der USA, wo Tesla-Fahrer das System bereits nutzen kÃ¶nnen.

Konkret geht es um die Tesla-Funktion FSD Supervised: volles autonomes Fahren (Ã¼berwacht). "Das Fahrerassistenzsystem kann nun auch in den Niederlanden eingesetzt werden. Eine zukÃ¼nftige Ausweitung auf alle Mitgliedstaaten der EuropÃ¤ischen Union ist mÃ¶glich", erklÃ¤rte die RDW am spÃ¤ten Freitagabend.Â 

Im FSD-Supervised-Modus Ã¼bernimmt das Tesla-System die Steuerung, einschlieÃŸlich Lenkung, Bremsen und Einparken. Dies alles darf nur unter der aktiven Aufsicht des Fahrers erfolgen, der weiterhin am Steuer sitzt und bei Bedarf eingreifen kann.

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