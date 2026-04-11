Als erstes Land in Europa erlauben die Niederlande den Fahrern von Tesla-Autos die Nutzung einer Selbstfahrfunktion. Voraussetzung sei, dass die Fahrer im Auto sitzen und das ManÃ¶ver genau Ã¼berwachen, erklÃ¤rte die zustÃ¤ndige StraÃŸensicherheitsbehÃ¶rde RDW. Damit folgen die Niederlande dem Beispiel der USA, wo Tesla-Fahrer das System bereits nutzen kÃ¶nnen.
Konkret geht es um die Tesla-Funktion FSD Supervised: volles autonomes Fahren (Ã¼berwacht). "Das Fahrerassistenzsystem kann nun auch in den Niederlanden eingesetzt werden. Eine zukÃ¼nftige Ausweitung auf alle Mitgliedstaaten der EuropÃ¤ischen Union ist mÃ¶glich", erklÃ¤rte die RDW am spÃ¤ten Freitagabend.Â
Im FSD-Supervised-Modus Ã¼bernimmt das Tesla-System die Steuerung, einschlieÃŸlich Lenkung, Bremsen und Einparken. Dies alles darf nur unter der aktiven Aufsicht des Fahrers erfolgen, der weiterhin am Steuer sitzt und bei Bedarf eingreifen kann.
Wirtschaft
Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
- AFP - 11. April 2026, 18:02 Uhr
Als erstes Land in Europa erlauben die Niederlande den Fahrern von Tesla-Autos die Nutzung der Selbstfahrfunktion. Voraussetzung sei, dass die Fahrer im Auto sitzen und das ManÃ¶ver genau Ã¼berwachen, erklÃ¤rte die zustÃ¤ndige StraÃŸensicherheitsbehÃ¶rde.
Als erstes Land in Europa erlauben die Niederlande den Fahrern von Tesla-Autos die Nutzung einer Selbstfahrfunktion. Voraussetzung sei, dass die Fahrer im Auto sitzen und das ManÃ¶ver genau Ã¼berwachen, erklÃ¤rte die zustÃ¤ndige StraÃŸensicherheitsbehÃ¶rde RDW. Damit folgen die Niederlande dem Beispiel der USA, wo Tesla-Fahrer das System bereits nutzen kÃ¶nnen.
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