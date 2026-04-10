Tagelange Demonstrationen in Irland: Regierung lÃ¤dt zu Treffen zur Spritpreiskrise

Protest in Dublin

In Irland protestieren Landwirte und das Speditionsgewerbe seit Tagen wegen der hohen Spritpreise und fordern staatliche Hilfen - die Regierung kÃ¼ndigte fÃ¼r Freitag ein Treffen mit Interessensvertretern an.

In Irland protestieren Landwirte und das Speditionsgewerbe seit Tagen wegen der hohen Spritpreise und fordern staatliche Hilfen - die Regierung kÃ¼ndigte fÃ¼r Freitag ein Treffen mit Interessensvertretern an. Die MineralÃ¶lwirtschaft des Landes warnte vor VersorgungsengpÃ¤ssen, 100 Tankstellen vor allem im Westen Irlands hÃ¤tten wegen PanikkÃ¤ufen keinen Kraftstoff mehr. Die Polizei warnte, die Proteste seien in Blockaden ausgeartet, die Versorgung mit Lebensmitteln, Kraftstoffen, Wasser und Tierfutter sei "in Gefahr".Â



Die Demonstrationen hatten am Dienstag begonnen. Teilnehmer blockierten teilweise die einzige Raffinerie Irlands und schrÃ¤nkten die Zufahrt zu zwei Kraftstofflagern ein. In der Hauptstadt Dublin sorgten Demonstrationen fÃ¼r Verkehrschaos. Die Forderungen reichten von einer Senkung der Energiesteuern, einem Preisdeckel oder der FÃ¶rderung von Ã–lvorkommen vor der KÃ¼ste Westirlands.Â



Die irische Polizei kritisierte am Donnerstag, die Blockaden seien "nicht hinnehmbar" und gegen das Gesetz. Die Armee wurde in Alarmbereitschaft versetzt, um notfalls bei einer RÃ¤umung von Blockaden zu helfen, wie Verteidigungsministerin Helen McEntee sagte.Â



Bei dem Treffen am Freitag sind Vertreterinnen und Vertreter von zehn VerbÃ¤nden eingeladen, die Landwirtschaft, Lohnunternehmen und Speditionen vertreten. Die Regierung hatte bereits im MÃ¤rz ein 250-Millionen-Pfund-Paket angekÃ¼ndigt, um die Spritpreise zu senken, vor allem einen Dieselrabatt fÃ¼r Transporteure.Â