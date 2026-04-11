Familienunternehmer-Chefin unterstellt Merz FÃ¼hrungsschwÃ¤che

Marie-Christine Ostermann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts stagnierenden Wachstums und sinkender Investitionen hat die PrÃ¤sidentin des Verbandes "Die Familienunternehmer", Marie-Christine Ostermann, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem entschlosseneren Handeln gegen den wirtschaftlichen Niedergang aufgefordert.



"Ich erwarte von ihm, dass er mehr fÃ¼hrt und dass er sich jetzt auch gegenÃ¼ber seinem Koalitionspartner durchsetzt", sagte Ostermann der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ). Die Unternehmerin betonte, dass der Kanzler zwar die Wirtschaft verstehe, sie sich aber trotzdem fragt, was diese Regierung erreichen mÃ¶chte.



Zudem forderte sie strukturelle Reformen: "Die Lohnzusatzkosten sind ein sehr wichtiger Faktor fÃ¼r die Unternehmen. Die explodieren Richtung 45 Prozent, die sollten aber wieder Richtung 40 Prozent gehen. Die mÃ¼ssen sinken. DafÃ¼r braucht es aber beispielsweise eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung, eine Abschaffung der FrÃ¼hverrentung."



AuÃŸerdem fordert die Unternehmerin Entlastungen bei den Kosten fÃ¼r Energie und Sozialversicherungen sowie bei den Steuern und im Bereich BÃ¼rokratie. Der Spitzensteuersatz solle erst ab 100.000 Euro greifen, so Ostermann.

