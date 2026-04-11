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1. Bundesliga: RB Leipzig siegt knapp gegen MÃ¶nchengladbach

  • dts - 11. April 2026, 17:39 Uhr
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RB Leipzig - Borussia MÃ¶nchengladbach am 11.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - RB Leipzig hat am 29. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga Borussia MÃ¶nchengladbach mit 1:0 besiegt. Das entscheidende Tor fiel in der 81. Minute durch Yan Diomande, der nach einem tiefen Ballgewinn von Christoph Baumgartner geschickt wurde. Diomande setzte sich technisch stark durch und traf mit einem satten Linksschuss aus 14 Metern ins lange Eck. Trotz einer insgesamt fahrigen Offensivleistung beider Teams hatten die Leipziger die zwingenderen Chancen und verdienten sich somit den Sieg.

In der ersten Halbzeit waren die Sachsen dem Torerfolg nÃ¤her, scheiterten jedoch mehrfach an einem glÃ¤nzend aufgelegten Moritz Nicolas im Tor der Gladbacher. Auch ein Pfostentreffer verhinderte die FÃ¼hrung fÃ¼r Leipzig. Die GÃ¤ste aus MÃ¶nchengladbach kamen ebenfalls zu einigen AbschlÃ¼ssen, konnten aber die Leipziger Defensive nicht Ã¼berwinden. Beide Mannschaften leisteten sich im Aufbauspiel immer wieder Ballverluste, die jedoch nicht konsequent genutzt wurden.

Nach der Pause erhÃ¶hte Leipzig den Druck und kam durch Diomande schlieÃŸlich zum verdienten FÃ¼hrungstreffer. Kurz darauf hatte Fabio Chiarodia fÃ¼r MÃ¶nchengladbach die groÃŸe Chance zum Ausgleich, traf jedoch nur die Latte. In der Schlussphase verteidigte Leipzig die knappe FÃ¼hrung und brachte den Sieg Ã¼ber die Zeit. Damit bleibt RB Leipzig auf Champions-League-Kurs, wÃ¤hrend MÃ¶nchengladbach nach drei Spielen ohne Niederlage wieder eine Pleite hinnehmen muss. Leipzig ist in der Tabelle auf Rang drei, Gladbach auf der 13.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Dortmund - Leverkusen 0:1, Wolfsburg - Frankfurt 1:2, Heidenheim - Union 3:1.

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