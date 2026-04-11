Mehr als 90 Festnahmen bei pro-palÃ¤stinensischer Demonstration in London

Pro-palÃ¤stinensicher Protest in London

In London sind bei einer pro-palÃ¤stinensischen Kundgebung mehr als 90 Menschen festgenommen worden. Die Polizei gab am Samstag im Onlinedienst X die Festnahme von '92 Menschen im Alter von 27 bis 82 Jahren' bekannt.

In London sind bei einer pro-palÃ¤stinensischen Kundgebung mehr als 90 Menschen festgenommen worden. Die Polizei gab am Samstag im Onlinedienst X die Festnahme von "92 Menschen im Alter von 27 bis 82 Jahren" bekannt. Rund 300 bis 400 Menschen hatten sich auf dem Trafalger Square im Zentrum der britischen Hauptstadt zu einem stillen Protest versammelt, um die Aufhebung des Verbots der Gruppe "Palestine Action" zu fordern.Â



Viele der Teilnehmer hielten Plakate mit der Aufschrift: "Ich bin gegen VÃ¶lkermord, ich unterstÃ¼tze Palestine Action". Am frÃ¼hen Abend waren laut Polizei immer noch Demonstrierende vor Ort.



Die Gruppe Palestine Action war im Sommer von der britischen Regierung unter Premier Keir Starmer auf Grundlage eines Anti-Terror-Gesetzes als terroristische Vereinigung eingestuft und verboten worden.Â Â



Im Februar entschied die britische Justiz, dass das Verbot "unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig" sei. Die Regierung legte jedoch Berufung ein, so dass das Verbot bis zur PrÃ¼fung der Berufung vorerst weiterhin in Kraft bleibt. Die Gruppe verurteilt den Krieg im Gazastreifen, der durch den brutalen Angriff der Hamas im Gazastreifen auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelÃ¶st worden war.