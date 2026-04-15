Etwa 40 Schiffe sind am Mittwoch im spanischen Barcelona in See gestochen, um HilfsgÃ¼ter an der israelischen Blockade vorbei in den weitgehend zerstÃ¶rten Gazastreifen zu bringen. Die Boote der "Global Sumud Flotilla" legten den Organisatoren zufolge gegen Mittag in der katalanischen Metropole ab.
Eigentlich hÃ¤tte die Flottille bereits am Sonntag in See stechen sollen - der Start wurde aber wegen schlechter Wetterbedingungen verschoben. Weitere 20 Boote, die sich im Lauf der Reise dem Konvoi anschlieÃŸen sollten, hatten am 4. April im franzÃ¶sischen Marseille abgelegt. Am 24. April sollen sich weitere Boote aus Syrakus auf Sizilien dem Verband anschlieÃŸen.
Ende 2025 hatte schon einmal eine Hilfsflotte versucht, in den Gazastreifen zu gelangen. An Bord der Schiffe waren mehrere prominente PersÃ¶nlichkeiten, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Die Schiffe wurden damals von der israelischen Marine aufgebracht, die Besatzungsmitglieder festgenommen und anschlieÃŸend ausgewiesen.Â
Im Oktober 2025 war eine Waffenruhe in dem PalÃ¤stinensergebiet in Kraft getreten, trotzdem gibt es immer wieder Angriffe und Gewalt. Israel und die radikalislamische PalÃ¤stinenserorganisation Hamas werfen sich gegenseitig VerstÃ¶ÃŸe gegen das Abkommen vor. Die humanitÃ¤re Lage in dem KÃ¼stengebiet ist Hilfsorganisationen zufolge weiterhin Ã¤uÃŸerst prekÃ¤r.Â
Politik
Neue Hilfsflotte auf dem Weg in Richtung Gazastreifen
- AFP - 15. April 2026, 15:09 Uhr
Ein Verband aus rund 40 Schiffen ist am Mittwoch im spanischen Barcelona in See gestochen, um HilfsgÃ¼ter an der israelischen Blockade vorbei in den weitgehend zerstÃ¶rten Gazastreifen zu bringen.
Etwa 40 Schiffe sind am Mittwoch im spanischen Barcelona in See gestochen, um HilfsgÃ¼ter an der israelischen Blockade vorbei in den weitgehend zerstÃ¶rten Gazastreifen zu bringen. Die Boote der "Global Sumud Flotilla" legten den Organisatoren zufolge gegen Mittag in der katalanischen Metropole ab.
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