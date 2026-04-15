Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat einen neuen privaten Rettungsversuch fÃ¼r den vor der Insel Poel bei Wismar festliegenden Buckelwal erlaubt. Die zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden hÃ¤tten ein von einer Initiative um einen Unternehmer und eine Unternehmerin vorgelegtes Konzept geprÃ¼ft und abgesegnet, sagte Backhaus am Mittwoch in Schwerin. Vorgesehen ist demnach eine schonende Walrettung mit Luftkissen und Pontons, um den Wal in die Nordsee oder bis in den Atlantik zu bringen.
Die Verantwortung fÃ¼r das Projekt liege ausschlieÃŸlich bei der privaten Initiative, betonte Backhaus. Die BehÃ¶rden wÃ¼rden es aber begleiten und auf die Einhaltung tierschutz- und umweltschutzrechtlicher Vorgaben achten. Das Tier sei nach wochenlangem Aufenthalt und vier Strandungen in der Ostsee weiter "in schwierigem Zustand" und nach allen bekannten Informationen "sicher schwer krank". Er habe aber immer gesagt, das nach allen gangbaren "LÃ¶sungen im Sinn des Tiers" gesucht werden solle.
Der Buckelwal war mehrere Wochen durch die Ostsee auÃŸerhalb seines angestammten Lebensraums geirrt und liegt inzwischen seit rund zwei Wochen vor der Insel Poel vor der mecklenburg-vorpommerschen KÃ¼ste. Ãœberlegungen, den Wal noch lebend zu bergen und in die Nordsee zu bringen, schlossen Experten zusammen mit Backhaus vor einigen Tagen eigentlich endgÃ¼ltig aus. Sie sahen keine realistischen Erfolgschancen dafÃ¼r.
Mit dem am Dienstag und Mittwoch von der Initiative vorlegten PlÃ¤nen gebe es nun "eine neue Situation", sagte Backhaus. Das vorgeschlagene System aus Luftkissen und Pontons stelle einen neuen Ansatz dar. Das Konzept sei von Experten auf BehÃ¶rdenseite umfassend auf technische, veterinÃ¤rmedizinische und tierschutzrechtliche Aspekte geprÃ¼ft und nach einigen Nachbesserungen akzeptiert worden. Es sei mit den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar und stelle "eine Chance" dar.
Brennpunkte
Backhaus erlaubt privaten Rettungsversuch fÃ¼r gestrandeten Buckelwal
- AFP - 15. April 2026, 15:43 Uhr
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat einen privaten Rettungsversuch fÃ¼r den vor der Insel Poel festliegenden Buckelwal erlaubt. Die BehÃ¶rden segneten demnach ein von einer Unternehmerinitiative vorgelegtes Konzept ab.
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat einen neuen privaten Rettungsversuch fÃ¼r den vor der Insel Poel bei Wismar festliegenden Buckelwal erlaubt. Die zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden hÃ¤tten ein von einer Initiative um einen Unternehmer und eine Unternehmerin vorgelegtes Konzept geprÃ¼ft und abgesegnet, sagte Backhaus am Mittwoch in Schwerin. Vorgesehen ist demnach eine schonende Walrettung mit Luftkissen und Pontons, um den Wal in die Nordsee oder bis in den Atlantik zu bringen.
Weitere Meldungen
In Hamburg ist ein elfjÃ¤hriger Fahrradfahrer von einem Lastwagen erfasst und getÃ¶tet worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es am Mittwochnachmittag zu der Kollision, als derMehr
Sexueller Missbrauch von Kindern und andere Verbrechen an MinderjÃ¤hrigen sollen in Frankreich kÃ¼nftig nicht mehr verjÃ¤hren. Das ist die zentrale Forderung eines am Mittwoch inMehr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Freitag zu Beratungen Ã¼ber einen mÃ¶glichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus nachMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat angekÃ¼ndigt, Ã¼ber weitere EntlastungsmaÃŸnahmen nachzudenken, sollten die Preise fÃ¼r Ã–l auch nachMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung schlieÃŸt es nicht aus, dass Arbeitgeber mehr Zeit bekommen werden, die geplante steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mieMehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit zwischen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und der Lufthansa wird es wohl vorerst keine SchlichtungMehr