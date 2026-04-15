Merz reist am Freitag zu GesprÃ¤chen Ã¼ber mÃ¶gliche Hormus-Mission nach Paris

Starmer, Merz, Macron bei MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Freitag zu Beratungen Ã¼ber einen mÃ¶glichen Einsatz zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus nach Paris. Zu den GesprÃ¤chen haben Frankreich und GroÃŸbritannien eingeladen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Freitag zu Beratungen Ã¼ber einen mÃ¶glichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus nach Paris. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Regierungskreisen in Berlin. Zu den GesprÃ¤chen haben Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer eingeladen.



Macron wirbt bereits seit Anfang MÃ¤rz fÃ¼r einen internationalen Einsatz an der StraÃŸe von Hormus nach dem Ende der Kampfhandlungen in der Region. Die GesprÃ¤che in Paris sollen am Freitagnachmittag beginnen. Macron und Starmer wollen sie gemeinsam von Paris aus leiten, die meisten Teilnehmer sollten per Videokonferenz zugeschaltet werden.



Das franzÃ¶sische PrÃ¤sidialamt hatte am Dienstag erklÃ¤rt, an den GesprÃ¤chen wÃ¼rden Staaten teilnehmen, "die sich an unserer Seite an einer multilateralen und rein defensiven Mission beteiligen wollen". Ziel sei es, die freie Schifffahrt durch die Meerenge wiederherzustellen, "sobald die Sicherheitsbedingungen dies erlauben".Â



Ein Sprecher Starmers sagte am Dienstag, das Treffen solle "die Arbeiten an einem koordinierten, unabhÃ¤ngigen und multinationalen Plan zum Schutz der internationalen Schifffahrt nach Beendigung des Konflikts vorantreiben". Der britische Premier hatte am Montag gesagt, zu den GesprÃ¤chen seien mehr als 40 Staaten eingeladen worden. Frankreichs AuÃŸenminister Jean-Noel Barrot sagte, an vorbereitenden Beratungen hÃ¤tten "mehrere dutzend LÃ¤nder" teilgenommen.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Samstag nach US-iranischen GesprÃ¤chen in Pakistan zunÃ¤chst eine bevorstehende Freigabe der StraÃŸe von Hormus verkÃ¼ndet. Einen Tag spÃ¤ter verkÃ¼ndete er jedoch eine US-Blockade der Meerenge fÃ¼r alle Schiffe, die iranische HÃ¤fen ansteuern. Diese trat am Montag in Kraft.



Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports abgewickelt werden, de facto gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben.