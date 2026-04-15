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Kommission in Frankreich: VerjÃ¤hrung fÃ¼r Verbrechen an Kindern abschaffen

  • AFP - 15. April 2026, 16:14 Uhr
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Gericht in Frankreich
Bild: AFP

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Sexueller Missbrauch von Kindern und andere Verbrechen an MinderjÃ¤hrigen sollen in Frankreich kÃ¼nftig nicht mehr verjÃ¤hren. Das ist die zentrale Forderung eines am Mittwoch in Paris vorgestellten Berichts einer parlamentarischen Untersuchungskommission. "Wir mÃ¼ssen klarmachen, dass man Kinder nicht anrÃ¼hrt, und wenn man es doch tut, man sich auch 40 oder 50 Jahre danach noch vor der Justiz verantworten muss", erklÃ¤rte die Mitte-rechts-Abgeordnete Perrine Goulet, die den Bericht mitverfasst hat. Derzeit sind in Frankreich nur Verbrechen gegen die Menschlichkeit von der VerjÃ¤hrung ausgeschlossen.Â 

Menschen, die als Kinder missbraucht wurden, kÃ¶nnen bis zum Alter von 48 Jahren Anzeige erstatten, denn die Ã¼bliche VerjÃ¤hrungsfrist von 30 Jahren zÃ¤hlt in ihrem Fall ab der VolljÃ¤hrigkeit. In Frankreich waren zuletzt viele FÃ¤lle bekanntgeworden, die wegen der VerjÃ¤hrungsfristen keine juristischen Folgen haben. So meldeten sich etwa 250 ehemalige SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler der katholischen BÃ©tharram-Schule, die Ã¼ber kÃ¶rperliche und seelische Gewalt und sexuellen Missbrauch in ihrer Schulzeit berichteten - die meisten FÃ¤lle davon sind jedoch bereits verjÃ¤hrt.Â 

"Viele Studien weisen darauf hin, dass Opfer sexueller Gewalt in der Kindheit sich im Schnitt erst im Alter zwischen 45 und 50 Jahren dazu bekennen", heiÃŸt es in der Studie. Dies habe auch mit Scham und Selbstschutz zu tun.Â 

Mehrere Abgeordnete reichten einen Gesetzesvorschlag ein, um VerjÃ¤hrungsfristen bei FÃ¤llen von Gewalt gegen MinderjÃ¤hrige komplett abzuschaffen - wie es etwa in Belgien und in der Schweiz der Fall ist.Â 

Kritiker verweisen auf eine mÃ¶gliche Ãœberlastung des Justizsystems. Zudem sei zu befÃ¼rchten, dass viele Verfahren eingestellt wÃ¼rden, weil es keine Beweise gebe.

Die Autoren des Berichts betonen ihrerseits, dass die Abschaffung der Fristen mit einer erhÃ¶hten Zahl von Ermittlern und einer besseren psychologischen Begleitung einhergehen mÃ¼sse. Die Beweislage sei ohnehin in den meisten FÃ¤llen dÃ¼nn und basiere in vielen FÃ¤llen ausschlieÃŸlich auf den Aussagen der mutmaÃŸlichen TÃ¤ter und Opfer.Â 

Nach offiziellen Angaben werden in Frankreich jedes Jahr fast 160.000 Kinder Opfer sexueller Gewalt. 2025 wurden 51 Kinder und Jugendliche zudem Opfer von Folter oder barbarischen Handlungen.

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