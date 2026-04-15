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Pilotengewerkschaft: Lufthansa lehnt Schlichtungsangebot ab

  • AFP - 15. April 2026, 13:07 Uhr
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Die Lufthansa hat nach Angaben der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ein Schlichtungsverfahren fÃ¼r den laufenden Tarifstreit abgelehnt. Der Konzern habe 'umfassende Forderungen zur Bedingung gemacht', erklÃ¤rte die VC am Mittwoch.

Die Lufthansa hat nach Angaben der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ein Schlichtungsverfahren fÃ¼r den laufenden Tarifstreit abgelehnt. Der Konzern habe "umfassende Forderungen zur Bedingung gemacht", erklÃ¤rte die VC am Mittwoch. Unter anderem sollten demnach "auch abgeschlossene TarifvertrÃ¤ge mit teilweise langer Laufzeit einbezogen werden". FÃ¼r die Gewerkschaft sei das nicht akzeptabel.

Die VC hatte am Montag und Dienstag zu Streiks bei der Lufthansa-Kernmarke, der Cityline und Lufthansa Cargo aufgerufen. An beiden Tagen fielen hunderte FlÃ¼ge aus. Auch bei der Lufthansa-Tochter Eurowings wurde am Montag gestreikt. Am Dienstagabend kÃ¼ndigte sie weitere Streiks fÃ¼r Donnerstag und Freitag an. Die VC fordert Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge der Piloten.

Die Gewerkschaft habe "einen konstruktiven Vorschlag zur Schlichtung unterbreitet", erklÃ¤rte Gewerkschaftschef Andreas Pinheiro. Es sei bedauerlich, "dass dieses Angebot abgelehnt wurde". Die Lufthanse nehme in Kauf, "dass sich Tarifauseinandersetzungen weiter zuspitzen, anstatt aktiv an einer Deeskalation mitzuwirken".

Bei der Lufthansa streikt derzeit auch das Kabinenpersonal. Die Gewerkschaft UFO hat fÃ¼r Mittwoch und Donnerstag zum Arbeitskampf aufgerufen. Ihr geht es primÃ¤r um bessere Arbeitsbedingungen fÃ¼r die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen in einem neuen Manteltarifvertrag. Der Betrieb der Airline ist deshalb stark eingeschrÃ¤nkt.

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