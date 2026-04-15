MÃ¶glicher Hormus-Einsatz: Merz reist zu Beratungen nach Paris

Friedrich Merz am 14.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die europÃ¤ischen Planungen fÃ¼r einen mÃ¶glichen Einsatz in der StraÃŸe von Hormus nehmen langsam Gestalt an. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird an diesem Freitag zu Beratungen darÃ¼ber nach Paris reisen, wie ein Regierungssprecher am Mittwoch der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" sagte.



Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron lÃ¤dt am Freitag die Partner zu Beratungen in die franzÃ¶sische Hauptstadt. Erwartet werden sowohl der britische Premierminister Keir Starmer als auch die italienische MinisterprÃ¤sidentin Giorgia Meloni. Weitere Regierungschefs sollen zugeschaltet werden.



Ziel der Beratungen ist eine politische VerstÃ¤ndigung auf GrundzÃ¼ge der als in vielerlei Hinsicht heikel geltenden Mission. Einem Bericht des "Wall Street Journals" zufolge strebt Frankreich einen Einsatz unter Ausschluss der am Golf kriegsfÃ¼hrenden Parteien an, also auch der USA.



Wie die "Welt" berichtet, sollen die EuropÃ¤er bereits vor Wochen innerhalb der Nato eine MilitÃ¤roperation zum Schutz der StraÃŸe von Hormus beraten haben. Acht bis zehn Nationen, darunter Frankreich, GroÃŸbritannien, Niederlande, Spanien, Italien und Deutschland sollen demnach ihre grundsÃ¤tzliche Bereitschaft signalisiert haben, an einer solchen Operation teilzunehmen. Als deren Ziel sei formuliert worden, den Schiffsverkehr in der StraÃŸe von Hormus abzusichern, in dem etwa Ã–ltanker begleitet werden. Diskutiert worden sei unter anderem, dass fÃ¼r eine solche Operation auch SeefernaufklÃ¤rer und Anti-Minen-Schiffe nÃ¶tig seien.



Ein konkreter Einsatz der Bundeswehr wurde nicht besprochen. Bei den internen GesprÃ¤chen in der Nato sei aber klar gewesen, dass die Grundvoraussetzung fÃ¼r eine MilitÃ¤roperation ein Waffenstillstand sei, heiÃŸt es laut der "Welt" von einer Nato-Quelle. Zumindest dÃ¼rfe der Iran seinerseits den Verkehr nicht blockieren. Doch kurz nach diesen Planungen sei die Lage eskaliert, und die USA hÃ¤tten eine Seeblockade angekÃ¼ndigt. Die Operation sei daher nicht konkreter ausgeplant worden, aber stets Thema geblieben.

