Das Landgericht Ellwangen in Baden-WÃ¼rttemberg hat eine 79-JÃ¤hrige wegen der TÃ¶tung ihres schlafenden Ehemanns zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde sie wegen Mordes, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Die zustÃ¤ndige Kammer ging wegen einer schweren depressiven Episode von einer verminderten SchuldfÃ¤higkeit aus. Deswegen erhielt die Frau keine lebenslange Haftstrafe.
Laut Urteil beging die 79-JÃ¤hrige einen Mord aus HeimtÃ¼cke. Sie stach im Oktober 41 Mal auf ihren neben ihr schlafenden Ehemann ein. Dieser litt an Krebs. Er starb durch die Stiche in den Halsbereich. AnschlieÃŸend wollte die 79-JÃ¤hrige Suizid begehen, was aber misslang.Â Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig.
Brennpunkte
Ehemann im Schlaf erstochen: Sechseinhalb Jahre Haft fÃ¼r 79-JÃ¤hrige
- AFP - 15. April 2026, 14:53 Uhr
Das Landgericht Ellwangen in Baden-WÃ¼rttemberg hat eine 79-JÃ¤hrige wegen der TÃ¶tung ihres schlafenden Ehemanns zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde sie wegen Mordes, wie das Gericht mitteilte.
Das Landgericht Ellwangen in Baden-WÃ¼rttemberg hat eine 79-JÃ¤hrige wegen der TÃ¶tung ihres schlafenden Ehemanns zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde sie wegen Mordes, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Die zustÃ¤ndige Kammer ging wegen einer schweren depressiven Episode von einer verminderten SchuldfÃ¤higkeit aus. Deswegen erhielt die Frau keine lebenslange Haftstrafe.
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