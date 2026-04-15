TelefonbetrÃ¼ger erbeuten in Baden-WÃ¼rttemberg mindestens hunderttausend Euro

Polizeifahrzeug

TelefonbetrÃ¼ger haben von einem 62-JÃ¤hrigen aus Baden-WÃ¼rttemberg mindestens hunderttausend Euro erbeutet. Der Mann fiel auf die Masche der falschen Bankmitarbeiter und der falschen Polizisten herein, wie die echten Beamten in Ludwigsburg mitteilten.

TelefonbetrÃ¼ger haben von einem 62-JÃ¤hrigen aus Baden-WÃ¼rttemberg mindestens hunderttausend Euro erbeutet. Der Mann fiel auf die Masche der falschen Bankmitarbeiter und der falschen Polizisten herein, wie die echten Beamten in Ludwigsburg am Mittwoch mitteilten. Demnach wurde der 62-JÃ¤hrige aus Marbach am Neckar am Dienstagmittag von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen.



Dieser sagte dem Mann, sein Bargeld sei von den Machenschaften einer festgenommenen Bankmitarbeiterin betroffen. Wenig spÃ¤ter wurde der 62-JÃ¤hrige von einer angeblichen Polizistin angerufen, die ihm erzÃ¤hlte, es werde gegen eine Bande von EnkeltrickbetrÃ¼gern ermittelt, zu der auch der Bankberater gehÃ¶re, der gerade angerufen habe.



Der Mann solle auf die Forderungen eingehen, damit die Bande Ã¼berfÃ¼hrt werden kÃ¶nne. Daraufhin Ã¼bergab der 62-JÃ¤hrige Bargeld und Schmuck im Wert eines sechsstelligen Betrags an einen unbekannten Abholer.