TelefonbetrÃ¼ger haben von einem 62-JÃ¤hrigen aus Baden-WÃ¼rttemberg mindestens hunderttausend Euro erbeutet. Der Mann fiel auf die Masche der falschen Bankmitarbeiter und der falschen Polizisten herein, wie die echten Beamten in Ludwigsburg am Mittwoch mitteilten. Demnach wurde der 62-JÃ¤hrige aus Marbach am Neckar am Dienstagmittag von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen.
Dieser sagte dem Mann, sein Bargeld sei von den Machenschaften einer festgenommenen Bankmitarbeiterin betroffen. Wenig spÃ¤ter wurde der 62-JÃ¤hrige von einer angeblichen Polizistin angerufen, die ihm erzÃ¤hlte, es werde gegen eine Bande von EnkeltrickbetrÃ¼gern ermittelt, zu der auch der Bankberater gehÃ¶re, der gerade angerufen habe.
Der Mann solle auf die Forderungen eingehen, damit die Bande Ã¼berfÃ¼hrt werden kÃ¶nne. Daraufhin Ã¼bergab der 62-JÃ¤hrige Bargeld und Schmuck im Wert eines sechsstelligen Betrags an einen unbekannten Abholer.
Brennpunkte
TelefonbetrÃ¼ger erbeuten in Baden-WÃ¼rttemberg mindestens hunderttausend Euro
- AFP - 15. April 2026, 15:17 Uhr
TelefonbetrÃ¼ger haben von einem 62-JÃ¤hrigen aus Baden-WÃ¼rttemberg mindestens hunderttausend Euro erbeutet. Der Mann fiel auf die Masche der falschen Bankmitarbeiter und der falschen Polizisten herein, wie die echten Beamten in Ludwigsburg mitteilten.
TelefonbetrÃ¼ger haben von einem 62-JÃ¤hrigen aus Baden-WÃ¼rttemberg mindestens hunderttausend Euro erbeutet. Der Mann fiel auf die Masche der falschen Bankmitarbeiter und der falschen Polizisten herein, wie die echten Beamten in Ludwigsburg am Mittwoch mitteilten. Demnach wurde der 62-JÃ¤hrige aus Marbach am Neckar am Dienstagmittag von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen.
Weitere Meldungen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Freitag zu Beratungen Ã¼ber einen mÃ¶glichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus nachMehr
Eine offenbar verwirrte Seniorin ist am Dienstag im baden-wÃ¼rttembergischen Sigmaringen mit ihrem Auto Ã¼ber ein SchulgelÃ¤nde und anschlieÃŸend eine 30-stufige TreppeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die europÃ¤ischen Planungen fÃ¼r einen mÃ¶glichen Einsatz in der StraÃŸe von Hormus nehmen langsam Gestalt an. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung schlieÃŸt es nicht aus, dass Arbeitgeber mehr Zeit bekommen werden, die geplante steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mieMehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit zwischen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und der Lufthansa wird es wohl vorerst keine SchlichtungMehr
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Volkswagen-Konzern richtet sich auf weiteren Gegenwind in China ein. Ralf BrandstÃ¤tter, Vorstand des Konzerns fÃ¼r das ChinageschÃ¤ft,Mehr