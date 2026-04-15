Verwirrte Seniorin fÃ¤hrt mit Auto Ã¼ber SchulgelÃ¤nde und Treppe hinab

Polizeifahrzeug

Eine offenbar verwirrte Seniorin ist in Sigmaringen mit ihrem Auto Ã¼ber ein SchulgelÃ¤nde und anschlieÃŸend eine 30-stufige Treppe hinabgefahren. Danach setzte sie ihren Weg noch fÃ¼r etwa 400 Meter auf einem FuÃŸweg fort, wie die Polizei mitteilte.

Eine offenbar verwirrte Seniorin ist am Dienstag im baden-wÃ¼rttembergischen Sigmaringen mit ihrem Auto Ã¼ber ein SchulgelÃ¤nde und anschlieÃŸend eine 30-stufige Treppe hinabgefahren. Danach setzte die 76-JÃ¤hrige ihren Weg noch fÃ¼r etwa 400 Meter auf einem FuÃŸweg fort, bevor ihr beschÃ¤digter Wagen schlieÃŸlich liegenblieb, wie die Polizei am Mittwoch in Ravensburg mitteilte. Nur durch Zufall seien dort keine SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler unterwegs gewesen, hieÃŸ es.



Passanten riefen schlieÃŸlich die Polizei, die die Frau in ihrem beschÃ¤digten Wagen antrafen. Wegen ihres "kritischen geistigen Zustands" nahmen die Beamten ihr den FÃ¼hrerschein ab. An dem nicht mehr fahrbereiten Auto entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro, auch die SchÃ¤den an der Treppe betrugen laut Polizei tausende Euro.Â