AtommÃ¼llbergung aus Asse: Niedersachsens Umweltminister Meyer empÃ¶rt Ã¼ber VerzÃ¶gerung

Metalltor in Schachtanlage Asse

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (GrÃ¼ne) hat eine Verschiebung der RÃ¼ckholung des AtommÃ¼lls aus dem maroden Lager Asse Ã¼ber das Jahr 2033 hinaus als 'nicht inakzeptabel' kritisiert. Es gebe einen klaren gesetzlichen Auftrag.

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (GrÃ¼ne) hat eine Verschiebung der RÃ¼ckholung des AtommÃ¼lls aus dem maroden Lager Asse Ã¼ber das Jahr 2033 hinaus als "nicht inakzeptabel" kritisiert. Die unverzÃ¼gliche RÃ¼ckholung "aus dem absaufenden Bergwerk" sei "ein klarer gesetzlicher Auftrag", erklÃ¤rte er am Mittwoch in Hannover. Die Bundesregierung mÃ¼sse sich an das vor 13 Jahren beschlossene Asse-Gesetz halten und die RÃ¤umung vorantreiben.



Nach jÃ¼ngsten Angaben der Bundesgesellschaft fÃ¼r Endlagerung lÃ¤sst sich der fÃ¼r 2033 anvisierte Start der RÃ¼ckholung nach derzeitigem Sachstand "nicht mehr darstellen". Grund seien VerzÃ¶gerungen beim Bau des fÃ¼r die RÃ¤umung erforderlichen neuen Zugangsschachts Asse 5, die wiederum auf schwieriger als gedachte geologische Bedingungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren seien.



Ein neuer Termin fÃ¼r den RÃ¼ckholbeginn kÃ¶nne derzeit "noch nicht valide genannt" werden, erklÃ¤rte die Bundesgesellschaft am Dienstabend. Sie gehe aktuell davon aus, dass die Einsatzbereitschaft der Schachtanlage Asse 5 "im Jahre 2039 hergestellt sein kann". Bereits 2027 solle aber ein erster Antrag zur AtommÃ¼llbergung aus dem frÃ¼heren Salzbergwerk gestellt werden, um die grundsÃ¤tzliche GenehmigungsfÃ¤higkeit der geplanten RÃ¼ckholung parallel zu den MaÃŸnahmen schnell zu klÃ¤ren.



Im Bergwerk Asse bei WolfenbÃ¼ttel im sÃ¼dÃ¶stlichen Niedersachsen wurden von 1967 bis 1978 rund 126.000 FÃ¤sser schwach- und mittelradioaktiven Abfalls eingelagert. SpÃ¤ter stellte sich heraus, dass die Anlage wegen GrundwasserzuflÃ¼ssen nicht geeignet ist. 2009 wurde sie als Endlager unter Atomrecht des Bundes gestellt und eine Stilllegung vereinbart.



Laut dem 2013 beschlossenen Asse-Gesetz ist die Stilllegung mit der Bergung aller AbfÃ¤lle verbunden und hat "unverzÃ¼glich" zu erfolgen. Allein die Kosten fÃ¼r die Vorbereitung der RÃ¼ckholung schÃ¤tzt die dafÃ¼r zustÃ¤ndige Bundesgesellschaft aktuell auf rund 4,7 Milliarden Euro. Die gesamten Kosten der RÃ¼ckholung sind demnach bisher nicht "prognostizierbar".



"Ich bin empÃ¶rt, dass die beschlossene RÃ¤umung der Asse immer weiter verzÃ¶gert wird", erklÃ¤rte Landesumweltminister Meyer nun. Er erwarte von der Bundesregierung daher, dass diese auf die Bundesgesellschaft fÃ¼r EndlagerungÂ einwirke. Diese mÃ¼sse sich an das Asse-Gesetz halten und die RÃ¤umung des AtommÃ¼lls "endlich entschlossen angehen". Dazu komme, dass sich die WasserflÃ¼sse in der Asse immer wieder Ã¼berraschend Ã¤nderten.



"Der MÃ¼ll muss schnellstmÃ¶glich herausgeholt werden und in ein geeignetes Endlager gebracht werden", erklÃ¤rte der Minister am Mittwoch. "Die Asse darf jetzt nicht zum gefÃ¤hrdenden Havarielager werden und die kommenden Generationen in der Region belasten." Der bisherige Sachstand des Projekts sei "inakzeptabel". Rund um das Bergwerk gibt es bereits seit Jahrzehnten massiven Widerstand gegen die Einlagerung des AtommÃ¼lls.



Das von der Bundesregierung aufgekaufte stillgelegte Salzbergwerk wurde anfangs offiziell als Forschungsbergwerk betrieben, fungiert laut der heute dafÃ¼r zustÃ¤ndigen Bundesgesellschaft fÃ¼r Endlagerung aber ab 1971 faktisch als Endlager. Seit 1988 dringt Grundwasser ein. ZunÃ¤chst liefen StabilisierungsmaÃŸnahmen. Die Forschungsarbeiten endeten 1995 offiziell.



Laut Asse-Gesetz sollen die in dem frÃ¼here Bergwerk auf insgesamt drei Ebenen in etwa 500 sowie rund 700 Metern Tiefe in Kammern eingelagerten radioaktiven AbfÃ¤lle in ein geeignetes Endlager gebracht werden. DarÃ¼ber verfÃ¼gt Deutschland bislang nicht. In der Asse lagern 47.000 Kubikmeter strahlender Abfall - darunter Metallschrott, Filter, LaborabfÃ¤lle sowie weitere RÃ¼ckstÃ¤nde aus Forschungsinstituten, Medizin und Atomindustrie.



FÃ¼r die RÃ¼ckholung muss der Bundesgesellschaft fÃ¼r Endlagerung zufolge ein neuer Zugangsschacht gebaut werden, weil existierende SchÃ¤chte dafÃ¼r nicht geeignet sind. Bereits fÃ¼r die unterirdische Vorbereitung der Bergung ist die neue FÃ¶rderanlage demnach zwingend erforderlich, weil nur so die nÃ¶tigen Maschinen und Werkzeuge hinabtransportiert werden kÃ¶nnen.



Der von ihr 2020 vorgelegte RÃ¼ckholplan sei immer "ein Konzept" gewesen, erklÃ¤rte die BehÃ¶rde am Dienstagabend mit Blick auf die bekanntgebenenen VerzÃ¶gerung. Es sei dabei "immer klar" gewesen, dass der ursprÃ¼ngliche Terminansatz mit fortschreitender Planung "Ã¼berarbeitet" werden mÃ¼sse.