Nach seinem deutlichen Sieg bei der Parlamentswahl in Ungarn hat der voraussichtliche kÃ¼nftige Â Regierungschef Peter Magyar StaatsprÃ¤sident Tamas Sulyok zum RÃ¼cktritt aufgefordert. Er habe dem zum Lager des scheidenden MinisterprÃ¤sidenten Viktor Orban gehÃ¶renden PrÃ¤sidenten mitgeteilt, dass dieser "in meinen Augen und in den Augen des ungarischen Volkes" nicht fÃ¤hig sei, die "Respektierung des Rechts" zu gewÃ¤hrleisten, sagte Magyar am Mittwoch nach einem GesprÃ¤ch mit Sulyok im PrÃ¤sidialamt.Â
Sulyok sei "unwÃ¼rdig, die Einheit der ungarischen Nation zu verkÃ¶rpern", bekrÃ¤ftigte der Wahlsieger. Sollte der PrÃ¤sident seinen Posten nicht freiwillig rÃ¤umen, werde seine Regierung die Verfassung Ã¤ndern, um Sulyok und alle "vom System Orban auf SchlÃ¼sselposten gehievte Marionetten" absetzen zu kÃ¶nnen.
Magyars konservative Tisza-Partei hatte bei der Parlamentswahl am Sonntag eine Zweidrittelmehrheit der Sitze gewonnen, was Magyar grundlegende Reformen ermÃ¶glicht. Der rechtsnationalistische und EU-kritische MinisterprÃ¤sident Orban wurde nach 16 Jahren an der Macht abgewÃ¤hlt. Bereits in der Wahlnacht hatte Magyar umfassende Reformen und einen "vollstÃ¤ndigen Regimewechsel" angekÃ¼ndigt.
Der 45-jÃ¤hrige Magyar gehÃ¶rte frÃ¼her dem Orban-Lager an und betrat erst vor zwei Jahren die groÃŸe politische BÃ¼hne, indem er sich von Orbans Fidesz-Partei lossagte und an der Spitze der Tisza zum OppositionsfÃ¼hrer wurde.Â WÃ¤hrend er beim Thema Europa ganz klar andere Positionen als Orban vertritt, ist er in anderen Bereichen eher auf der Linie seines Kontrahenten: Auch Magyar lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab und vertritt einen scharfen Anti-Einwanderungskurs.
Das neu gewÃ¤hlte Parlament soll laut Magyar Anfang Mai erstmals zusammentreten. Die konstituierende Sitzung werde voraussichtlich am 6. oder 7. Mai stattfinden, sagte er nach seinem Treffen mit PrÃ¤sident Sulyok.
Politik
Ungarischer Wahlsieger Magyar fordert PrÃ¤sidenten zum RÃ¼cktritt auf
- AFP - 15. April 2026, 12:19 Uhr
Nach seinem deutlichen Sieg bei der Parlamentswahl in Ungarn hat der kÃ¼nftige ungarische Regierungschef Peter Magyar StaatsprÃ¤sident Tamas Sulyok zum RÃ¼cktritt aufgefordert.
Nach seinem deutlichen Sieg bei der Parlamentswahl in Ungarn hat der voraussichtliche kÃ¼nftige Â Regierungschef Peter Magyar StaatsprÃ¤sident Tamas Sulyok zum RÃ¼cktritt aufgefordert. Er habe dem zum Lager des scheidenden MinisterprÃ¤sidenten Viktor Orban gehÃ¶renden PrÃ¤sidenten mitgeteilt, dass dieser "in meinen Augen und in den Augen des ungarischen Volkes" nicht fÃ¤hig sei, die "Respektierung des Rechts" zu gewÃ¤hrleisten, sagte Magyar am Mittwoch nach einem GesprÃ¤ch mit Sulyok im PrÃ¤sidialamt.Â
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