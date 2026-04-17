Trackingdaten: Drei beladene Ã–ltanker haben StraÃŸe von Hormus seit US-Blockade verlassen

Tanker in der StraÃŸe von Hormus

Drei mit RohÃ¶l beladene iranische Ã–ltanker haben laut Schifffahrts-Trackingdaten seit Beginn der US-Blockade von iranischen HÃ¤fen die StraÃŸe von Hormus verlassen.

Drei mit RohÃ¶l beladene iranische Ã–ltanker haben laut Schifffahrts-Trackingdaten seit Beginn der US-Blockade von iranischen HÃ¤fen die StraÃŸe von Hormus verlassen. Die mit US-Sanktionen belegten Tanker "Deep Sea", "Sonia I" und "Diona" seien am Mittwoch aus der Meerenge herausgefahren, nachdem sie auf der iranischen Insel Charg betankt worden seien, erklÃ¤rte das Schifffahrts-Analyseunternehmen Kpler am Freitag gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP. Kpler habe dies "anhand von Satellitenbildern" nachweisen kÃ¶nnen.



Nachdem am vergangenen Wochenende erste Verhandlungen zwischen Vertretern des Iran und der USA ohne Ergebnis zu Ende gegangen waren, hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump eine Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus verhÃ¤ngt.Â



Das US-MilitÃ¤r erklÃ¤rte am Mittwoch, es habe in den ersten zwei Tagen seiner Blockade zehn Schiffe abgefangen. Kein Schiff habe die Blockade durchbrochen, betonte das fÃ¼r die Region zustÃ¤ndige US-MilitÃ¤rkommando Centcom.Â



Diese Aussage steht allerdings im Widerspruch zu den Schifffahrts-Trackingdaten: Laut Kpler passierten mindestens sieben in Verbindung zum Iran stehende Schiffe die Meerenge, seitdem die Blockade am Montag in Kraft getreten ist, darunter die drei bereits genannten Tanker, die in iranischen HÃ¤fen mit RohÃ¶l betankt wurden.



Zwei weitere sanktionierte iranische Containerschiffe verlieÃŸen die StraÃŸe von Hormus ebenfalls Anfang dieser Woche, machten jedoch in der NÃ¤he der pakistanischen Grenze eine Kehrtwende und wurden zuletzt in der NÃ¤he des iranischen Hafens Tschabahar gesichtet. Zwei sanktionierte Frachtschiffe passierten demnach die Meerenge in entgegengesetzter Richtung und wurden zuletzt in der NÃ¤he des iranischen Hafens Bandar Abbas gesichtet.



Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar ist die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, bereits de facto durch die iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben.