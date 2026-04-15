Erneut SchÃ¼sse an tÃ¼rkischer Schule: Mindestens vier Tote und 20 Verletzte

EinsatzkrÃ¤fte am Angriffsort

Einen Tag nach einem Schusswaffenangriff an einer Schule in der TÃ¼rkei mit 16 Verletzten hat ein SchÃ¼ler an einer anderen tÃ¼rkischen Schule vier Menschen erschossen. Bei den Todesopfern handele es sich um drei SchÃ¼ler und einen Lehrer, sagte der Provinzgouverneur.

Nur einen Tag nach einem Schusswaffenangriff an einer Schule in der TÃ¼rkei mit 16 Verletzten hat ein SchÃ¼ler an einer anderen Schule des Landes vier Menschen erschossen. Bei den Todesopfern handele es sich um drei SchÃ¼ler und einen Lehrer, sagte der Gouverneur der sÃ¼dlichen Provinz Kahramanmaras, MÃ¼kerrem UnlÃ¼er, am Mittwoch. Auch der SchÃ¼tze, ein 13 oder 14 Jahre alter Junge, sei tot. Mindestens 20 weitere Menschen wurden demnach verletzt.



Der Angreifer habe am Mittwochmorgen in der Provinzhauptstadt Kahramanmaras, die den gleichen Namen wie die Provinz trÃ¤gt, mehrere Schusswaffen im Rucksack mit in die Schule gebracht, erklÃ¤rte der Gouverneur. Der Teenager habe in zwei Klassenzimmern wahllos um sich geschossen. Es werde davon ausgegangen, dass die Waffen dem Vater des TÃ¤ters gehÃ¶rten, einem ehemaligen SchÃ¼tzen. Vier der insgesamt 20 Verletzten befÃ¤nden sich in einem ernsten Zustand, fÃ¼gte UnlÃ¼er hinzu.



Zeugen sprachen gegenÃ¼ber Ã¶rtlichen Medien von zahlreichen SchÃ¼ssen. Von der Nachrichtenagentur IHA verbreitete Aufnahmen zeigten, wie ein zugedeckter KÃ¶rper in einem Krankenwagen weggebracht wurde, an der Schule waren weinende Eltern zu sehen. Vor dem GebÃ¤ude standen mehrere Krankenwagen bereit.



Erst am Dienstag hatte ein junger Mann an seiner ehemaligen Schule in der sÃ¼dÃ¶stlichen Provinz Sanliurfa mit einer Schusswaffe 16 Menschen verletzt und anschlieÃŸend Suizid begangen. Bei den Verletzten handelte es sich nach Angaben des Innenministerium um zehn SchÃ¼ler, vier Lehrer, einen Polizisten und einen Kantinenmitarbeiter.



Derartige Schusswaffenangriffe kommen in der TÃ¼rkei relativ selten vor. Im Mai 2023 hatte ein verwiesener SchÃ¼ler an seiner frÃ¼heren Schule den 74-jÃ¤hrigen Direktor erschossen. Nach seiner Flucht wurde der Angreifer festgenommen. Die Gewalttat lÃ¶ste landesweit Diskussionen aus. Tausende Lehrer demonstrierten in Istanbul fÃ¼r bessere Sicherheitsvorkehrungen an Schulen.



In der TÃ¼rkei gelten strenge Waffengesetze. Der Besitz einer Schusswaffe erfordert eine Registrierung und einen Waffenschein inklusive einem Nachweis der psychologischen Eignung sowie eine ÃœberprÃ¼fung auf mÃ¶gliche Vorstrafen.



Auf illegalen Waffenbesitz stehen strenge Strafen. Laut den SchÃ¤tzungen einer tÃ¼rkischen Stiftung sind in der TÃ¼rkei allerdings dennoch zahlreiche Schusswaffen im Umlauf, die meisten davon illegal.Â