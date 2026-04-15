Brennpunkte

Erneut SchÃ¼sse an tÃ¼rkischer Schule: Mindestens vier Tote und 20 Verletzte

  • AFP - 15. April 2026, 14:41 Uhr
Bild vergrößern: Erneut SchÃ¼sse an tÃ¼rkischer Schule: Mindestens vier Tote und 20 Verletzte
EinsatzkrÃ¤fte am Angriffsort
Bild: AFP

Einen Tag nach einem Schusswaffenangriff an einer Schule in der TÃ¼rkei mit 16 Verletzten hat ein SchÃ¼ler an einer anderen tÃ¼rkischen Schule vier Menschen erschossen. Bei den Todesopfern handele es sich um drei SchÃ¼ler und einen Lehrer, sagte der Provinzgouverneur.

Nur einen Tag nach einem Schusswaffenangriff an einer Schule in der TÃ¼rkei mit 16 Verletzten hat ein SchÃ¼ler an einer anderen Schule des Landes vier Menschen erschossen. Bei den Todesopfern handele es sich um drei SchÃ¼ler und einen Lehrer, sagte der Gouverneur der sÃ¼dlichen Provinz Kahramanmaras, MÃ¼kerrem UnlÃ¼er, am Mittwoch. Auch der SchÃ¼tze, ein 13 oder 14 Jahre alter Junge, sei tot. Mindestens 20 weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Der Angreifer habe am Mittwochmorgen in der Provinzhauptstadt Kahramanmaras, die den gleichen Namen wie die Provinz trÃ¤gt, mehrere Schusswaffen im Rucksack mit in die Schule gebracht, erklÃ¤rte der Gouverneur. Der Teenager habe in zwei Klassenzimmern wahllos um sich geschossen. Es werde davon ausgegangen, dass die Waffen dem Vater des TÃ¤ters gehÃ¶rten, einem ehemaligen SchÃ¼tzen. Vier der insgesamt 20 Verletzten befÃ¤nden sich in einem ernsten Zustand, fÃ¼gte UnlÃ¼er hinzu.

Zeugen sprachen gegenÃ¼ber Ã¶rtlichen Medien von zahlreichen SchÃ¼ssen. Von der Nachrichtenagentur IHA verbreitete Aufnahmen zeigten, wie ein zugedeckter KÃ¶rper in einem Krankenwagen weggebracht wurde, an der Schule waren weinende Eltern zu sehen. Vor dem GebÃ¤ude standen mehrere Krankenwagen bereit.

Erst am Dienstag hatte ein junger Mann an seiner ehemaligen Schule in der sÃ¼dÃ¶stlichen Provinz Sanliurfa mit einer Schusswaffe 16 Menschen verletzt und anschlieÃŸend Suizid begangen. Bei den Verletzten handelte es sich nach Angaben des Innenministerium um zehn SchÃ¼ler, vier Lehrer, einen Polizisten und einen Kantinenmitarbeiter.

Derartige Schusswaffenangriffe kommen in der TÃ¼rkei relativ selten vor. Im Mai 2023 hatte ein verwiesener SchÃ¼ler an seiner frÃ¼heren Schule den 74-jÃ¤hrigen Direktor erschossen. Nach seiner Flucht wurde der Angreifer festgenommen. Die Gewalttat lÃ¶ste landesweit Diskussionen aus. Tausende Lehrer demonstrierten in Istanbul fÃ¼r bessere Sicherheitsvorkehrungen an Schulen.

In der TÃ¼rkei gelten strenge Waffengesetze. Der Besitz einer Schusswaffe erfordert eine Registrierung und einen Waffenschein inklusive einem Nachweis der psychologischen Eignung sowie eine ÃœberprÃ¼fung auf mÃ¶gliche Vorstrafen.

Auf illegalen Waffenbesitz stehen strenge Strafen. Laut den SchÃ¤tzungen einer tÃ¼rkischen Stiftung sind in der TÃ¼rkei allerdings dennoch zahlreiche Schusswaffen im Umlauf, die meisten davon illegal.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz reist am Freitag zu GesprÃ¤chen Ã¼ber mÃ¶gliche Hormus-Mission nach Paris
    Merz reist am Freitag zu GesprÃ¤chen Ã¼ber mÃ¶gliche Hormus-Mission nach Paris

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Freitag zu Beratungen Ã¼ber einen mÃ¶glichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus nach

    Mehr
    TelefonbetrÃ¼ger erbeuten in Baden-WÃ¼rttemberg mindestens hunderttausend Euro
    TelefonbetrÃ¼ger erbeuten in Baden-WÃ¼rttemberg mindestens hunderttausend Euro

    TelefonbetrÃ¼ger haben von einem 62-JÃ¤hrigen aus Baden-WÃ¼rttemberg mindestens hunderttausend Euro erbeutet. Der Mann fiel auf die Masche der falschen Bankmitarbeiter und der

    Mehr
    Verwirrte Seniorin fÃ¤hrt mit Auto Ã¼ber SchulgelÃ¤nde und Treppe hinab
    Verwirrte Seniorin fÃ¤hrt mit Auto Ã¼ber SchulgelÃ¤nde und Treppe hinab

    Eine offenbar verwirrte Seniorin ist am Dienstag im baden-wÃ¼rttembergischen Sigmaringen mit ihrem Auto Ã¼ber ein SchulgelÃ¤nde und anschlieÃŸend eine 30-stufige Treppe

    Mehr
    FÃ¶rderprogramm fÃ¼r mehr LadesÃ¤ulen an MehrfamilienhÃ¤usern gestartet
    FÃ¶rderprogramm fÃ¼r mehr LadesÃ¤ulen an MehrfamilienhÃ¤usern gestartet
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich deutlich gesunken
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich deutlich gesunken
    Weniger Schadholz in deutschen WÃ¤ldern - Holzaufkommen sinkt
    Weniger Schadholz in deutschen WÃ¤ldern - Holzaufkommen sinkt
    Parlament im US-Bundesstaat Maine beschlieÃŸt Moratorium fÃ¼r Bau von Rechenzentren
    Parlament im US-Bundesstaat Maine beschlieÃŸt Moratorium fÃ¼r Bau von Rechenzentren
    OECD-Studie: Fettleibigkeit macht Gesundheitsfortschritte zunichte
    OECD-Studie: Fettleibigkeit macht Gesundheitsfortschritte zunichte
    IW: Stimmung in der Wirtschaft noch schlechter als vor einem Jahr
    IW: Stimmung in der Wirtschaft noch schlechter als vor einem Jahr
    Neue Hilfsflotte auf dem Weg in Richtung Gazastreifen
    Neue Hilfsflotte auf dem Weg in Richtung Gazastreifen
    MÃ¶glicher Hormus-Einsatz: Merz reist zu Beratungen nach Paris
    MÃ¶glicher Hormus-Einsatz: Merz reist zu Beratungen nach Paris
    Ehemann im Schlaf erstochen: Sechseinhalb Jahre Haft fÃ¼r 79-JÃ¤hrige
    Ehemann im Schlaf erstochen: Sechseinhalb Jahre Haft fÃ¼r 79-JÃ¤hrige
    Spahn stellt nach Tankrabatt weitere MaÃŸnahmen in Aussicht
    Spahn stellt nach Tankrabatt weitere MaÃŸnahmen in Aussicht

    Top Meldungen

    Regierung schlieÃŸt lÃ¤ngere Frist fÃ¼r EntlastungsprÃ¤mie nicht aus
    Regierung schlieÃŸt lÃ¤ngere Frist fÃ¼r EntlastungsprÃ¤mie nicht aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung schlieÃŸt es nicht aus, dass Arbeitgeber mehr Zeit bekommen werden, die geplante steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie

    Mehr
    Vorerst keine Schlichtung bei der Lufthansa
    Vorerst keine Schlichtung bei der Lufthansa

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit zwischen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und der Lufthansa wird es wohl vorerst keine Schlichtung

    Mehr
    VW warnt vor schrumpfendem Automarkt in China
    VW warnt vor schrumpfendem Automarkt in China

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Volkswagen-Konzern richtet sich auf weiteren Gegenwind in China ein. Ralf BrandstÃ¤tter, Vorstand des Konzerns fÃ¼r das ChinageschÃ¤ft,

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts