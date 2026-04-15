Trump: Magyar "wird einen guten Job machen"

US-PrÃ¤sident Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den ungarischen Wahlsieger Peter Magyar als 'guten Mann' gelobt. Er denke, dass Magyar als MinisterprÃ¤sident 'gute Arbeit leisten' werde, sagte Trump, der ein groÃŸer UnterstÃ¼tzer des abgewÃ¤hlten ungarischen Regierungschefs Viktor Orban war, dem US-Sender ABC News laut am Dienstag (Ortszeit) vorab verbreiteten Interview-AuszÃ¼gen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den ungarischen Wahlsieger Peter Magyar als "guten Mann" gelobt. Er denke, dass Magyar als MinisterprÃ¤sident "gute Arbeit leisten" werde, sagte Trump, der ein groÃŸer UnterstÃ¼tzer des abgewÃ¤hlten ungarischen Regierungschefs Viktor Orban war, dem US-Sender ABC News laut am Dienstag (Ortszeit) vorab verbreiteten Interview-AuszÃ¼gen.



Magyars Tisza-Partei hatte die Parlamentswahlen am Sonntag in Ungarn klar gewonnen. Magyar dÃ¼rfte damit den Rechtsnationalisten Orban ablÃ¶sen, der das Land 16 Jahre lang regiert hatte. Kurz vor der Wahl hatte US-VizeprÃ¤sident JD Vance Budapest besucht, wo er Orban als "Vorbild" fÃ¼r Europa lobte.



Laut dem vom ABC-News-Korrespondenten Jonathan Karl verÃ¶ffentlichten Interview-AuszÃ¼gen sagte Trump dazu, er wisse nicht, ob es einen Unterschied gemacht hÃ¤tte, wenn er persÃ¶nlich nach Ungarn gereist wÃ¤re, um Wahlwerbung fÃ¼r Orban zu machen. "Er war erheblich im RÃ¼ckstand", sagte der US-PrÃ¤sident. "Da war ich nicht so sehr involviert. Viktor ist aber ein guter Mann", fÃ¼gte er hinzu.Â



Trump hob ferner hervor, dass Magyar frÃ¼her Mitglied in Orbans Fidesz-Partei gewesen sei und Ã¤hnliche Ansichten wie Orban in der Migrationspolitik habe.Â Magyar vertritt allerdings eine dezidiert pro-europÃ¤ische Linie und hat eine bessere Zusammenarbeit mit der EU in Aussicht gestellt, wÃ¤hrend Orban ein VerbÃ¼ndeter von Kreml-Chef Wladimir Putin war und immer wieder EU-BeschlÃ¼sse blockierte - zuletzt Milliardenhilfen fÃ¼r die Ukraine.