Vertreter von 30 Staaten beraten Ã¼ber Hormus-Mission - Merz in Paris

Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron (von l. nach r.)

Um die kÃ¼nftige Absicherung der infolge des Iran-Kriegs blockierten StraÃŸe von Hormus geht es bei einem internationalen Treffen auf Paris, zu dem Frankreichs PrÃ¤sident Macron und der britische Regierungschef Starmer fÃ¼r Freitag eingeladen haben.

Um die kÃ¼nftige Absicherung der infolge des Iran-Kriegs blockierten StraÃŸe von Hormus geht es bei einem internationalen Treffen auf Paris, zu dem Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und der britische Regierungschef Keir Starmer fÃ¼r Freitag eingeladen haben (ab 14.00 Uhr). An dem Treffen vor Ort teilnehmen wollen auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, die Ã¼brigen Teilnehmer sollen per Video zugeschaltet werden.Â



Deutschland kÃ¶nne sich an einer Mission zum Schutz der fÃ¼r den weltweiten Ã–l- und Gashandel wichtigen StraÃŸe von Hormus mit MinenrÃ¤umung oder SeefernaufklÃ¤rung beteiligen, hatte es vor dem Pariser Treffen in Regierungskreisen in Berlin geheiÃŸen. Merz und Macron betonten im Vorfeld jedoch, dass ein solcher Einsatz erst nach dem Ende des Iran-Krieges mÃ¶glich sei.



Zu den Voraussetzungen zÃ¤hlen nach franzÃ¶sischen Angaben sowohl eine Verpflichtung des Irans, keine Schiffe in der Meerenge anzugreifen, als auch eine Zusage der USA, keine Schiffe zu blockieren.Â



Die USA seien ausdrÃ¼cklich nicht zu der Konferenz eingeladen, wÃ¼rden aber Ã¼ber die Ergebnisse informiert, hieÃŸ es aus franzÃ¶sischen PrÃ¤sidialamt. Ein GesprÃ¤ch der in Paris anwesenden Teilnehmer mit US-PrÃ¤sident Donald Trump nach dem Treffen sei nicht ausgeschlossen. Merz hatte am Donnerstag erklÃ¤rt, dass es "gute Argumente" fÃ¼r die Beteiligung der USA an der Mission gebe.Â



Aus deutscher Sicht muss es fÃ¼r den Einsatz zunÃ¤chst eine Rechtsgrundlage, ein Mandat des Bundestags und ein tragfÃ¤higes militÃ¤risches Konzept geben, wie es in Regierungskreisen hieÃŸ. Macron, Starmer, Merz und Meloni wollen um 16.00 Uhr eine gemeinsame ErklÃ¤rung abgeben.Â



Zu den Teilnehmern zÃ¤hlen nach franzÃ¶sischen Angaben Staaten aus Europa, dem Nahen Osten, Asien, dem Indopazifik und Lateinamerika. Ziel sei es, einen "dritten Weg" zu finden zwischen dem von den USA verfolgten Kurs des "maximalen Drucks" auf den Iran und der Wiederaufnahme des Kriegs, in dem derzeit eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe gilt, hieÃŸ es am Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten.Â



"Wir wollen eine kritische Masse von Staaten zusammenbringen, die sich auf der Basis des internationalen Rechts engagieren", hieÃŸ es weiter.Â



In der StraÃŸe von Hormus dÃ¼rfe es weder Seeminen noch MautgebÃ¼hren geben, betonte das franzÃ¶sische PrÃ¤sidialamt. Deswegen seien Mittel zur MinenrÃ¤umung nÃ¶tig. Jedes Land solle sich "nach seinen MÃ¶glichkeiten beteiligen". Dabei sei Frankreich "sicher deutlich mehr engagiert als andere", hieÃŸ es weiter. Derzeit habe Frankreich einen FlugzeugtrÃ¤ger, zehn weitere Kriegsschiffe und 50 Flugzeuge vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs im Einsatz. Â Â



Frankreich schloss zunÃ¤chst aus, dass die EU-Mission Aspides, die im Roten Meer und im Golf von Aden im Einsatz ist, ausgeweitet werden solle. Der Einsatz in der StraÃŸe von Hormus erfordere AufklÃ¤rung, MinenrÃ¤umung und die militÃ¤rische Eskorte von Frachtern und Tankern.Â



Die fÃ¼r den Welthandel wichtige StraÃŸe von Hormus ist derzeit von einer doppelten Blockade betroffen: Der Iran versperrt seit Beginn der US-israelischen Angriffe Ende Februar weitgehend die Meerenge, indem er Schiffe angreift, mit Angriffen droht oder GebÃ¼hren verlangt. Das US-MilitÃ¤r blockiert seinerseits seit Anfang dieser Woche Â Schiffe, die iranische HÃ¤fen anlaufen wollen.Â



Trump verhÃ¤ngte diese Blockade, nachdem der Iran in den Verhandlungen nicht auf die US-Forderungen eingegangen war. Zentraler Streitpunkt ist das iranische Atomprogramm.Â



Die StraÃŸe von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman. Normalerweise verlÃ¤uft rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports durch die Meerenge.