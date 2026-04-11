Finanzen

IW: Reform-Ideen wÃ¼rden Alleinverdiener-Ehen deutlich belasten

  • dts - 11. April 2026
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Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die in der Bundesregierung diskutierten Ã„nderungen des Ehegattensplittings und der beitragsfreien Mitversicherung wÃ¼rden Alleinverdiener-Ehen erheblich belasten.

Ein Haushalt mit einem zu versteuernden Einkommen von 35.000 Euro hÃ¤tte am Ende eines Jahres 2.198 Euro weniger zur VerfÃ¼gung als heute, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Bei einem Haushalt mit 50.000 Euro Einkommen lÃ¤gen die zusÃ¤tzlichen AbzÃ¼ge demnach bei 2.438 Euro, bei einem mit 100.000 Euro bei 5.760 Euro

Das arbeitgebernahe Institut erwartet dadurch einen positiven Effekt fÃ¼r den Arbeitsmarkt. "FÃ¼r den nicht-erwerbstÃ¤tigen Ehepartner wÃ¼rde dieses Reformpaket einen Anreiz darstellen, eine ErwerbstÃ¤tigkeit aufzunehmen: zum einen, um das geringere Nettoeinkommen zu kompensieren, zum anderen, da von einer ErwerbstÃ¤tigkeit netto ein grÃ¶ÃŸerer Anteil verbliebe", sagte Tobias Hentze, Leiter des Bereichs Staat, Steuern und Soziale Sicherung beim IW. Bei Gering- und Normalverdienern entstÃ¼nde dieser Anreiz vor allem durch das Ende der beitragsfreien Mitversicherung. Bei hÃ¶heren Einkommen wÃ¤re es der wegfallende Steuervorteil.

Das IW nahm bei seinen Berechnungen fÃ¼r den Ehepartner ohne eigenes Einkommen einen monatlichen Mindestkrankenkassenbeitrag von 225 Euro an. Zugleich wurde berÃ¼cksichtigt, dass diese BeitrÃ¤ge die Einkommensteuerlast senken, weil sie steuerlich abzugsfÃ¤hig sind. Die Folgen des diskutierten Realsplittings wurden mit einem auf den Ehepartner Ã¼bertragbaren Betrag von 13.805 Euro berechnet.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte in einer Rede Ende MÃ¤rz angekÃ¼ndigt, das "Ehegattensplitting in seiner heutigen Form fÃ¼r zukÃ¼nftige Ehen abschaffen" zu wollen. An seine Stelle soll ein sogenanntes "fiktives Realsplitting" treten. Demnach kÃ¶nnen die Partner einen bestimmten Freibetrag so untereinander aufteilen, dass es sich optimal auf ihre Steuerlast auswirkt. MaÃŸgeblich sollen dabei jene 13.805 Euro sein, die geschiedene oder getrenntlebende Ehepartner maximal als Unterhaltszahlung steuerlich absetzen kÃ¶nnen.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Finanzkommission Gesundheit hatte zudem Ende MÃ¤rz vorgeschlagen, die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern bis auf wenige Ausnahmen abzuschaffen.

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