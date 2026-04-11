MIT-Chefin Connemann warnt vor Markteingriffen

Shell-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Mittelstandsunion (MIT), Gitta Connemann, warnt die Koalitionsspitzen angesichts hoher Energiepreise vor Markteingriffen und fordert stattdessen Entlastungen Ã¼ber eine ErhÃ¶hung der Pendlerpauschale. Damit unterstÃ¼tzt die CDU-Politikerin den Kurs von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche.



"Es ist fÃ¼nf nach zwÃ¶lf fÃ¼r unseren Mittelstand in Deutschland. Seit Jahren stagniert die deutsche Wirtschaft", sagte Connemann dem Nachrichtenmagazin "Focus". "In dieser strukturellen SchwÃ¤chephase wirkt die Spritpreis-Krise wie ein Brandbeschleuniger. Wer einen FlÃ¤chenbrand verhindern will, muss jetzt handeln."



Connemann ergÃ¤nzte: "SchnellschÃ¼sse oder Markteingriffe verpuffen oder rÃ¤chen sich." Pendler und Logistiker mÃ¼ssten nun entlastet werden, mahnt die CDU-Wirtschaftspolitikerin und zÃ¤hlt auf: "Hoch mit der Pendlerpauschale und der MobilitÃ¤tsprÃ¤mie fÃ¼r Geringverdiener. Her mit der Direktauszahlung. Runter mit der Energiesteuer auf Lkw-Diesel oder Gewerbediesel."



Connemann ist auch parlamentarische StaatssekretÃ¤rin im Bundeswirtschaftsministerium. Dessen Ministerin Katherina Reiche steht derzeit massiv in der Kritik. Am Freitag kritisierte Reiche die SPD fÃ¼r Forderungen nach einer Ãœbergewinnsteuer und einem flexiblen Spritpreisdeckel, obwohl Bundeskanzler Friedrich Merz eine Einigung seiner Minister eingefordert hatte. Daraufhin wies der CDU-Chef seine Parteikollegin in einem ungewÃ¶hnlichen Schritt zurecht.

