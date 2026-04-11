Haus von OpenAI-Chef Sam Altman mit Molotowcocktail angegriffen

OpenAI-Chef Sam Altman

Das Haus des Chefs des KI-Pioniers und ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, ist mit einem Molotowcocktail angegriffen worden. Verletzt wurde niemand. Der VerdÃ¤chtige wurde festgenommen. Sein Motiv war zunÃ¤chst unklar.

Das Haus des Chefs des KI-Pioniers und ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, ist mit einem Molotowcocktail angegriffen worden. "Heute am frÃ¼hen Morgen hat jemand einen Molotowcocktail auf das Haus von Sam Altman geworfen und auch Drohungen an unserem Hauptquartier in San Francisco ausgesprochen", sagte ein Sprecher des KI-Unternehmens am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Verletzt worden sei niemand. Der VerdÃ¤chtige sei festgenommen worden.



Die Polizei von San Francisco bestÃ¤tigte die Attacke auf das Luxusanwesen des Tech-Unternehmers in der kalifornischen GroÃŸstadt. Ein Mann habe einen Brandsatz geworfen und dabei das Tor des Anwesens in Brand gesetzt. Er sei dann geflohen. Kurz darauf sei ein Notruf vom OpenAI-Sitz eingegangen. "Als die Polizisten eintrafen, erkannten sie den Mann als den selben VerdÃ¤chtigen vom vorherigen Vorfall und nahmen ihn umgehend fest", erklÃ¤rte die Polizei.



Das Motiv des nach Polizeiangaben 20-JÃ¤hrigen war zunÃ¤chst unklar. Zuletzt sind Altman und OpenAI aber Ziel von Protesten von Gegnern KÃ¼nstlicher Intelligenz geworden, die die Technologie als Gefahr fÃ¼r die Menschheit ansehen. Kritik entzÃ¼ndet sich unter anderem daran, dass OpenAI dem US-Verteidigungsministerium seine Dienste anbietet.



OpenAI hatte seinen Chatbot ChatGPT Ende 2022 fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit zugÃ¤nglich gemacht, wodurch die MÃ¶glichkeiten von KI schlagartig einem groÃŸen Publikum bewusst wurden. Zugleich wuchsen die BefÃ¼rchtungen Ã¼ber mÃ¶gliche Gefahren der Technologie.