Wirtschaftsweise befÃ¼rwortet Klimageld statt Spritpreis-Eingriffen

Monika Schnitzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor den Beratungen der Bundesregierung Ã¼ber mÃ¶gliche Entlastungen angesichts hoher Spritpreise warnt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer vor Preiseingriffen und fordert stattdessen die EinfÃ¼hrung eines Klimageldes.



"Es wÃ¤re verkehrt, jetzt mit der GieÃŸkanne alle zu entlasten", sagte die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrats fÃ¼r die wirtschaftliche Gesamtentwicklung der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Samstagausgabe). "Das ist eine Krise, wie sie immer wieder mal vorkommt. Die meisten Menschen kÃ¶nnen diese hÃ¶heren Spritpreise verkraften."



FÃ¼r die wenigsten Menschen seien die Mehrkosten existenzbedrohend. "Wir mÃ¼ssen wegkommen von dem Gedanken, dass der Staat immer fÃ¼r alle alles auffÃ¤ngt. Helfen sollte man nur denen, die es wirklich brauchen", sagte Schnitzer.



Die aktuellen VorschlÃ¤ge fÃ¼r Entlastungen wÃ¼rden nicht Ã¼berzeugen. "Was insbesondere verkehrt ist, ist in den Preis einzugreifen, denn die Leute sollen ja jetzt weniger fahren oder zumindest langsamer fahren. Ã–l ist knapp, wir mÃ¼ssen den Verbrauch senken", erklÃ¤rte die Ã–konomin.



Schnitzer hÃ¤lt nun allerdings den Zeitpunkt fÃ¼r gekommen, das von der Politik seit Langem diskutierte Klimageld einzufÃ¼hren. "Was man machen kÃ¶nnte und was schon bei der EinfÃ¼hrung der CO2-Abgabe gefordert wurde: Jetzt ein Klimageld einfÃ¼hren und die CO2-Abgabe an die BÃ¼rger zurÃ¼ckgeben", sagte sie. Die technischen Voraussetzungen dafÃ¼r seien inzwischen vorhanden. "Damit kÃ¶nnte man eine pauschale Summe an alle auszahlen, jeder wÃ¼rde gleich viel erhalten. Das wÃ¼rde gerade den Ã„rmeren helfen", so Schnitzer.



FÃ¼r sinnvoll hÃ¤lt sie auÃŸerdem, jetzt die Stromsteuer fÃ¼r alle zu senken. DafÃ¼r kÃ¶nnte die Regierung MaÃŸnahmen streichen, "die wenig wachstumswirksam sind".



Schnitzer forderte auÃŸerdem, die Ã–lkrise zu nutzen, um von den fossilen EnergietrÃ¤gern unabhÃ¤ngiger zu werden. "Wir erleben seit Jahrzehnten immer wieder Krisen im Nahen Osten, die jedes Mal die Energieversorgung treffen. Wenn wir beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und der ElektromobilitÃ¤t weiter wÃ¤ren, wÃ¤ren wir jetzt nicht so verletzbar", sagte sie. "Wer jetzt ein E-Auto fÃ¤hrt, ist klar im Vorteil."



Insgesamt rechnet die Wirtschaftsweise trotz der vereinbarten Feuerpause zwischen Iran und den USA mit negativen Folgen fÃ¼r die deutsche Wirtschaft. "Selbst wenn die Kriegshandlungen zeitnah enden, wird es dauern, bis wir wieder normale VerhÃ¤ltnisse und Lieferketten haben. Die StraÃŸe von Hormus muss gerÃ¤umt und gesichert werden. Es gibt SchÃ¤den an den Produktionsanlagen. Aktuelle SchÃ¤tzungen sagen, es wird vier Monate dauern, bis sich der Schiffsverkehr wieder normalisiert hat", so Schnitzer. "Wir werden deshalb deutliche EinbuÃŸen im Wachstum haben."

