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Trump: StraÃŸe von Hormus wird "ziemlich bald" geÃ¶ffnet

  • AFP - 11. April 2026, 00:43 Uhr
Bild vergrößern: Trump: StraÃŸe von Hormus wird ziemlich bald geÃ¶ffnet
US-PrÃ¤sident Donald Trump
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump geht nach eigenen Angaben von einer baldigen Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus aus. 'Wir werden den Golf mit oder ohne sie (die Iraner) Ã¶ffnen', sagte Trump vor Journalisten. 'Ich denke, es wird ziemlich schnell passieren.'

US-PrÃ¤sident Donald Trump geht nach eigenen Angaben von einer baldigen Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus aus. "Wir werden den Golf mit oder ohne sie (die Iraner) Ã¶ffnen", sagte Trump am Freitag vor Journalisten. "Ich denke, es wird ziemlich schnell passieren, und wenn nicht, werden wir es zu Ende bringen." Trump fÃ¼gte hinzu: "Wir werden das ziemlich bald offen haben."

Die strategisch wichtige Meerenge dÃ¼rfte eines der zentralen Themen bei den fÃ¼r das Wochenende in Pakistan geplanten FriedensgesprÃ¤chen zwischen den USA und dem Iran werden. Trump verlangt von Teheran, die wÃ¤hrend des Iran-Kriegs blockierte StraÃŸe von Hormus wieder fÃ¼r den Schiffsverkehr freizugeben.

Auf die Frage, was eine gute Vereinbarung mit dem Iran wÃ¤re, legte Trump den Schwerpunkt aber auf Atomwaffen. "Keine Atomwaffe" fÃ¼r den Iran sei "99 Prozent" der Angelegenheit. Der US-PrÃ¤sident hat das iranische Atomprogramm als einen der GrÃ¼nde fÃ¼r den Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar genannt.

Nach mehr als fÃ¼nf Wochen Krieg hatten sich die Konfliktparteien auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause geeinigt. In dieser Zeit soll unter Vermittlung Pakistans eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung ausgehandelt werden. Die US-Delegation wird von VizeprÃ¤sident JD Vance geleitet, die iranische Delegation von ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf.

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