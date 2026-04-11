Hohe Spritpreise: Klingbeil pocht trotz Absage des Kanzlers auf Markteingriffe

Klingbeil

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) pocht trotz der Absage von Kanzler Friedrich Merz (CDU) auf Markteingriffe in der Spritpreiskrise. 'Das Wirksamste ist gerade der Eingriff in den Markt', sagte Klingbeil der 'SÃ¼ddeutschen Zeitung'.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) pocht trotz der Absage von Kanzler Friedrich Merz (CDU) auf Markteingriffe in der Spritpreiskrise. "DasÂ WirksamsteÂ ist gerade der Eingriff in den Markt. Das sehen wir in anderen europÃ¤ischen LÃ¤ndern", sagte Klingbeil in einem Interview mit der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Samstagsausgabe). "Und ich finde, wir sollten diesen Mut auch haben."



Sein Weg liegeÂ auf dem Tisch, der umfasse drei Schritte. Klingbeil nannte eineÂ Ãœbergewinnsteuer, die jetzt auch von der EuropÃ¤ischen Kommission geprÃ¼ft werde. "So kÃ¶nnen wir Krisenprofite abschÃ¶pfen und fÃ¼r eine wirkliche Entlastung der BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger einsetzen."



Als zweiten Schritt fÃ¼hrte der SPD-Chef eine Absenkung der Energiesteuern an, damit schnell etwas an den ZapfsÃ¤ulen passiere. Der dritte Punkt sei, "dass wir die Preise begrenzen, mit einem flexiblen HÃ¶chstpreis fÃ¼r den Liter Benzin und Diesel", sagte Klingbeil. "Wir brauchen einen Preisdeckel."



Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) lehnen MaÃŸnahmen, wie sie Klingbeil fordert, ab. Er wolle "keine Eingriffe in den Markt, die zu VersorgungsengpÃ¤ssen fÃ¼hren", hatte der Kanzler am Donnerstag gesagt.



"Ich kann doch niemandem mehr erklÃ¤ren, warum in Belgien, Luxemburg oder Griechenland - alles jetzt keine kommunistischen LÃ¤nder - die Regierung die Preise begrenzt, wÃ¤hrend sie bei uns durch die Decke gehen", sagte Klingbeil der "SZ" dazu. Die sehr fragile Waffenruhe im Iran-Krieg fÃ¼hre leider nicht dazu, dass die Preise schnell wieder runtergehen. "Die Hoffnung mache ich mir gerade nicht."



Zugleich betonte der Finanzminister und Vizekanzler, mÃ¶gliche Mehreinnahmen des Staates aus der KriseÂ an die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger zurÃ¼ckzugeben. "Ich werde garantiert nicht zum Krisengewinner", sagte er der Zeitung. Sollte es Mehreinnahmen bei der Mehrwertsteuer geben, wÃ¼rden diese genutzt, um Entlastungen zu finanzieren. DieÂ RechnungenÂ in seinem MinisteriumÂ seien jedoch klar:Â "Wir haben bisher keine Mehreinnahmen,Â weil die Menschen jetzt automatisch wenigerÂ fahren."