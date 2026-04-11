Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Andreas Audretsch, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Kontrollverlust vorgeworfen und die Regierungsparteien fÃ¼r ihr zÃ¶gerliches Handeln angesichts der hohen Energiepreise kritisiert.
"Der Bundeskanzler verliert die Kontrolle, der Streit zwischen Katherina Reiche und Lars Klingbeil eskaliert", sagte Audretsch dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). Am Freitag hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) scharfe Kritik an Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) geÃ¼bt.
"Statt Chaos brÃ¤uchte es jetzt einen klaren Krisenplan des Kanzlers und des Vize-Kanzlers", mahnte Audretsch. "Nichts liegt vor. Das ist miserables Krisenmanagement." Union und SPD schafften es nicht einmal, sie auf die "naheliegendsten MaÃŸnahmen" zu einigen.
Der GrÃ¼nen-Politiker forderte, die "Ãœbergewinne" der Ã–lkonzerne abzuschÃ¶pfen. Zudem mÃ¼sse die Stromsteuer fÃ¼r alle gesenkt werden und neben einem Tempolimit auf Autobahnen auch ein 9-Euro-Ticket fÃ¼r Bus und Bahn kommen. "Es muss jetzt gehandelt werden", sagte Audretsch.
Wirtschaft
Krisengipfel-Streit: Audretsch wirft Merz Kontrollverlust vor
- dts - 11. April 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Andreas Audretsch, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Kontrollverlust vorgeworfen und die Regierungsparteien fÃ¼r ihr zÃ¶gerliches Handeln angesichts der hohen Energiepreise kritisiert.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Kosten der Deutschen Bahn fÃ¼r die BekÃ¤mpfung von Unkraut im Gleisbett sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. "Die DeutscheMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zur Entlastung von den hohen Energiepreisen spricht sich der Ã–konom Lars Feld fÃ¼r eine Extra-Zahlung an BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger aus. "EinigeMehr
Swords (dts Nachrichtenagentur) - Die irische Fluglinie Ryanair schlieÃŸt angesichts hoher Kerosin-Preise Flugstornierungen im Sommer nicht aus. "Wir sehen die Situation mitMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil pocht trotz der Absage des Kanzlers auf staatliche Eingriffe zur Entlastung der Autofahrer in DeutschlandMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mitglieder der Kommission fÃ¼r eine Reform der Schuldenbremse haben sich bislang nicht geeinigt. Das berichtet die "Bild" (Samstagausgabe)Mehr
Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Ein Anschlag auf die Stromversorgung der Transalpine Pipeline (TAL) in Italien hat Ende MÃ¤rz offenbar die Versorgung Bayerns undMehr