Krisengipfel-Streit: Audretsch wirft Merz Kontrollverlust vor

Andreas Audretsch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Andreas Audretsch, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Kontrollverlust vorgeworfen und die Regierungsparteien fÃ¼r ihr zÃ¶gerliches Handeln angesichts der hohen Energiepreise kritisiert.



"Der Bundeskanzler verliert die Kontrolle, der Streit zwischen Katherina Reiche und Lars Klingbeil eskaliert", sagte Audretsch dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). Am Freitag hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) scharfe Kritik an Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) geÃ¼bt.



"Statt Chaos brÃ¤uchte es jetzt einen klaren Krisenplan des Kanzlers und des Vize-Kanzlers", mahnte Audretsch. "Nichts liegt vor. Das ist miserables Krisenmanagement." Union und SPD schafften es nicht einmal, sie auf die "naheliegendsten MaÃŸnahmen" zu einigen.



Der GrÃ¼nen-Politiker forderte, die "Ãœbergewinne" der Ã–lkonzerne abzuschÃ¶pfen. Zudem mÃ¼sse die Stromsteuer fÃ¼r alle gesenkt werden und neben einem Tempolimit auf Autobahnen auch ein 9-Euro-Ticket fÃ¼r Bus und Bahn kommen. "Es muss jetzt gehandelt werden", sagte Audretsch.

