Wirtschaft

Krisengipfel-Streit: Audretsch wirft Merz Kontrollverlust vor

  • dts - 11. April 2026
Bild vergrößern: Krisengipfel-Streit: Audretsch wirft Merz Kontrollverlust vor
Andreas Audretsch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Andreas Audretsch, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Kontrollverlust vorgeworfen und die Regierungsparteien fÃ¼r ihr zÃ¶gerliches Handeln angesichts der hohen Energiepreise kritisiert.

"Der Bundeskanzler verliert die Kontrolle, der Streit zwischen Katherina Reiche und Lars Klingbeil eskaliert", sagte Audretsch dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). Am Freitag hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) scharfe Kritik an Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) geÃ¼bt.

"Statt Chaos brÃ¤uchte es jetzt einen klaren Krisenplan des Kanzlers und des Vize-Kanzlers", mahnte Audretsch. "Nichts liegt vor. Das ist miserables Krisenmanagement." Union und SPD schafften es nicht einmal, sie auf die "naheliegendsten MaÃŸnahmen" zu einigen.

Der GrÃ¼nen-Politiker forderte, die "Ãœbergewinne" der Ã–lkonzerne abzuschÃ¶pfen. Zudem mÃ¼sse die Stromsteuer fÃ¼r alle gesenkt werden und neben einem Tempolimit auf Autobahnen auch ein 9-Euro-Ticket fÃ¼r Bus und Bahn kommen. "Es muss jetzt gehandelt werden", sagte Audretsch.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kosten der Deutschen Bahn fÃ¼r Unkrautvernichtung steigen drastisch
    Kosten der Deutschen Bahn fÃ¼r Unkrautvernichtung steigen drastisch

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Kosten der Deutschen Bahn fÃ¼r die BekÃ¤mpfung von Unkraut im Gleisbett sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. "Die Deutsche

    Mehr
    Hohe Spritpreise: Feld fordert Extrazahlung fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger
    Hohe Spritpreise: Feld fordert Extrazahlung fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zur Entlastung von den hohen Energiepreisen spricht sich der Ã–konom Lars Feld fÃ¼r eine Extra-Zahlung an BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger aus. "Einige

    Mehr
    Kerosin-Preise: Ryanair schlieÃŸt Flugstornierungen nicht aus
    Kerosin-Preise: Ryanair schlieÃŸt Flugstornierungen nicht aus

    Swords (dts Nachrichtenagentur) - Die irische Fluglinie Ryanair schlieÃŸt angesichts hoher Kerosin-Preise Flugstornierungen im Sommer nicht aus. "Wir sehen die Situation mit

    Mehr
    Haus von OpenAI-Chef Sam Altman mit Molotowcocktail angegriffen
    Haus von OpenAI-Chef Sam Altman mit Molotowcocktail angegriffen
    Iran-Krieg: US-Inflation springt im MÃ¤rz auf 3,3 Prozent
    Iran-Krieg: US-Inflation springt im MÃ¤rz auf 3,3 Prozent
    Tagelange Demonstrationen in Irland: Regierung lÃ¤dt zu Treffen zur Spritpreiskrise
    Tagelange Demonstrationen in Irland: Regierung lÃ¤dt zu Treffen zur Spritpreiskrise
    Stefano Gabbana tritt als Unternehmenschef zurÃ¼ck - behÃ¤lt aber
    Stefano Gabbana tritt als Unternehmenschef zurÃ¼ck - behÃ¤lt aber "kreative Rolle"
    Hohe Spritpreise: Klingbeil pocht trotz Absage des Kanzlers auf Markteingriffe
    Hohe Spritpreise: Klingbeil pocht trotz Absage des Kanzlers auf Markteingriffe
    Verivox: Fast alle Gemeinden in Deutschland haben InternetlÃ¼cken
    Verivox: Fast alle Gemeinden in Deutschland haben InternetlÃ¼cken
    IW: Reform-Ideen wÃ¼rden Alleinverdiener-Ehen deutlich belasten
    IW: Reform-Ideen wÃ¼rden Alleinverdiener-Ehen deutlich belasten
    Wirtschaftsweise befÃ¼rwortet Klimageld statt Spritpreis-Eingriffen
    Wirtschaftsweise befÃ¼rwortet Klimageld statt Spritpreis-Eingriffen
    Trump: StraÃŸe von Hormus wird
    Trump: StraÃŸe von Hormus wird "ziemlich bald" geÃ¶ffnet
    Klingbeil gegen Steuerzuschuss fÃ¼r BÃ¼rgergeld-Gesundheitskosten
    Klingbeil gegen Steuerzuschuss fÃ¼r BÃ¼rgergeld-Gesundheitskosten

    Top Meldungen

    Klingbeil pocht auf Markteingriff bei Spritpreisen
    Klingbeil pocht auf Markteingriff bei Spritpreisen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil pocht trotz der Absage des Kanzlers auf staatliche Eingriffe zur Entlastung der Autofahrer in Deutschland

    Mehr
    Bericht: Kommission zur Schuldenbremsen-Reform ohne Einigung
    Bericht: Kommission zur Schuldenbremsen-Reform ohne Einigung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mitglieder der Kommission fÃ¼r eine Reform der Schuldenbremse haben sich bislang nicht geeinigt. Das berichtet die "Bild" (Samstagausgabe)

    Mehr
    Pipeline-Sabotage bedrohte Kraftstoffversorgung in SÃ¼ddeutschland
    Pipeline-Sabotage bedrohte Kraftstoffversorgung in SÃ¼ddeutschland

    Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Ein Anschlag auf die Stromversorgung der Transalpine Pipeline (TAL) in Italien hat Ende MÃ¤rz offenbar die Versorgung Bayerns und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts