Wirtschaft

Kosten der Deutschen Bahn fÃ¼r Unkrautvernichtung steigen drastisch

  • dts - 11. April 2026
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Schienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Kosten der Deutschen Bahn fÃ¼r die BekÃ¤mpfung von Unkraut im Gleisbett sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen.

"Die Deutsche Bahn hat das Budget fÃ¼r die Vegetationskontrolle im Gleisbereich in den letzten Jahren deutlich erhÃ¶ht, von etwa neun Millionen Euro in 2020 auf rund 60 Millionen Euro in 2024", teilte die Deutsche Bahn der "Welt am Sonntag" mit. Grund fÃ¼r den Kostenanstieg ist, dass das Unternehmen seit 2023 auf das umstrittene Herbizid Glyphosat verzichtet. "FÃ¼r den Anstieg ist insbesondere der seit 2023 verstÃ¤rkte mechanische RÃ¼ckschnitt als Ersatz fÃ¼r den Herbizideinsatz ursÃ¤chlich", heiÃŸt es dazu von der Deutschen Bahn.

Laut der "Welt am Sonntag" soll die Deutsche Bahn unter dem frÃ¼heren Vorstandschef Richard Lutz PlÃ¤ne verfolgt haben, Glyphosat fÃ¼r die Unkrautvernichtung entlang der Gleise wieder einzusetzen. Demnach habe der Konzern im vergangenen Jahr eine "Testphase" mit neuerlicher Glyphosat-Verwendung vorbereitet. Nach dem frÃ¼hzeitigen Abgang von Lutz als Konzernchef im vergangenen Oktober seien diese PlÃ¤ne wieder auf Eis gelegt worden.

Die Deutsche Bahn wollte sich dazu nicht Ã¤uÃŸern. "Interne Konzeptunterlagen aus der Vergangenheit kommentieren wir grundsÃ¤tzlich nicht", teilte die Deutsche Bahn mit. "Fakt ist: Es gibt keine Planungen fÃ¼r eine Glyphosat-Testphase."

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